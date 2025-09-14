Leto 2025. posebno je izdvojilo Mađarsku, koja je u junu obezbedila čak 42 odsto električne energije iz solara

Tokom prethodnih pet godina u Centralnoj Evropi zabeležen je dvostruko brži razvoj solarne proizvodnje od proseka u Evropskoj uniji.

Preciznije, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka su u periodu od 2019. do 2024. godine proizvodnju iz solarne energije povećale za gotovo šest puta – sa 5 na 29 TWh, piše Energetski portal.

Leto 2025. posebno je izdvojilo Mađarsku, koja je u junu obezbedila čak 42 odsto električne energije iz solara. Poljska je, takođe, zabeležila značajan rezultat u tom mesecu, kada je prvi put proizvela više struje iz obnovljivih izvora nego iz uglja. Češka je udvostručila proizvodnju iz solara i donela važnu odluku – legalizovala je agri-PV, čime je omogućeno postavljanje panela na poljoprivrednim površinama. Slovačka je, s druge strane, zbog višegodišnjeg moratorijuma na priključenje novih solarnih kapaciteta zaostajala, ali poslednje dve godine beleži ubrzanje.

Na ovakve rezultate snažno su uticali i programi podrške domaćinstvima koji su smanjili troškove instalacije, poput Moj Prad u Poljskoj i Nova zelena usporam u Češkoj. Dodatni podsticaj ovim programima bile su rastuće cene električne energije, što je dovelo do naglog porasta broja prozjumera, kojih je samo u Poljskoj do juna 2025. bilo više od 1,5 miliona.

Porast udela solarne energije pratio je i pad udela uglja. Češka je prvobitni rok za gašenje termoelektrana pomerila sa 2038. na 2033. godinu. U Mađarskoj je udeo uglja prepolovljen, dok je Slovačka 2024. zatvorila poslednju elektranu na ugalj.

Ipak, ovi rezultati još uvek nisu dovoljni za ostvarenje ciljeva postavljenih za 2030. godinu. Kako ističe EMBER, dok EU predviđa da će 66 odsto struje dolaziti iz obnovljivih izvora, nacionalni planovi centralnoevropskih država ostaju skromniji: Češka 31 odsto, Mađarska 42 odsto, Poljska 51 odsto i Slovačka 26 odsto.

Najveći izazov sada je razvoj fleksibilnosti i skladištenja. Ilustrativan je primer Poljske, gde je u junu 2025. čak 12 odsto solarne energije moralo da bude obustavljeno zbog preopterećenja mreže.