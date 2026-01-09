Gnev građana zbog ubstva samohrane majke troje dece rene Nikol Gud

Tramp gazi po međunarodnom pravu dok SAD potresaju protesti zbog ubistva samohrane majke

Predsednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da su njegova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta oružanih snaga SAD ograničena isključivo njegovim „ličnim moralom“, odbacivši međunarodno pravo. Sa druge strane Tramp se u Minesoti, ali i drugim delovima SAD-a suočava sa protestima zbog smrti Rene Nikol Gud, samohrane majke troje dece