Tužilaštvo je u petak ispitalo francuske vlasnike bara „Le Constellation“, a u pritvoru je zadržan Žak Moreti zbog sumnje da bi mogao da pobegne

Švajcarska je u petak, u prisustvu zvaničnika drugih evropskih zemalja, odala komemorativnim skupom u Martinjiju počast žrtvama novogodišnjeg požara u baru u Kran-Montani, a jedan od vlasnika tog kluba zadržan je u pritvoru nakon saslušanja u tužilaštvu, javlja Rojters.

Crkvena zvona u Švajcarskoj, u kojoj je dan žalosti, oglasila su se na početku komemoracije u 14 časova, kada je održan i minut ćutanja u celoj zemlji za 40 žrtava požara u novogodišnjoj noći, u kojem je 116 osoba povređeno.

Tužilaštvo je ispitalo u petak francuske vlasnike bara „Le Constellation“, a u pritvoru je zadržan Žak Moreti zbog sumnje da bi mogao da pobegne, javio je list „24 Heures“.

Žak Moreti i njegova supruga Džesika nisu želeli da odgovaraju na pitanja novinara prilikom dolaska u tužilaštvo u gradu Sion, a osumnjičeni su za više krivičnih dela, uključujući ubistvo iz nehata.

Švajcarskim liderima su se na komemoraciji u Martinjiju pridružili i predsednici Italije i Francuske Serđo Matarela i Emanuel Makron, kao i zvaničnici drugih zemalja iz kojih su žrtve požara.

Među poginulima je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), koji je više od 20 godina živeo u Švajcarskoj, a u novogodišnjoj noći radio je kao član obezbeđenja u klubu u Kran-Montani.

Na komemoraciju je trebalo da otputuje i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ali je otkazao odlazak zbog loših vremenskih uslova.

Đurić je u poruci na mreži Iks uputio poslednji pozdrav žrtvama požara i izrazio solidarnost sa njihovim porodicama, švajcarskim narodom i svima koji su pogođeni tom nesrećom.

Povodom pogibije Ivanovića, u Ljigu je za sutra proglašen dan žalosti, budući da je on iz sela Jajčići.

Izvor: FoNet