Napad SAD na Venecuelu
DW: Zašto je ruska protivvazdušna odbrana zakazala u Venecueli?
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro hvalio se ruskim PVO sistemom pre samo nekoliko meseci. A onda su ga Amerikanci kidnapovali koristeći upravo vazdušnu silu
Tužilaštvo je u petak ispitalo francuske vlasnike bara „Le Constellation“, a u pritvoru je zadržan Žak Moreti zbog sumnje da bi mogao da pobegne
Švajcarska je u petak, u prisustvu zvaničnika drugih evropskih zemalja, odala komemorativnim skupom u Martinjiju počast žrtvama novogodišnjeg požara u baru u Kran-Montani, a jedan od vlasnika tog kluba zadržan je u pritvoru nakon saslušanja u tužilaštvu, javlja Rojters.
Crkvena zvona u Švajcarskoj, u kojoj je dan žalosti, oglasila su se na početku komemoracije u 14 časova, kada je održan i minut ćutanja u celoj zemlji za 40 žrtava požara u novogodišnjoj noći, u kojem je 116 osoba povređeno.
Tužilaštvo je ispitalo u petak francuske vlasnike bara „Le Constellation“, a u pritvoru je zadržan Žak Moreti zbog sumnje da bi mogao da pobegne, javio je list „24 Heures“.
Žak Moreti i njegova supruga Džesika nisu želeli da odgovaraju na pitanja novinara prilikom dolaska u tužilaštvo u gradu Sion, a osumnjičeni su za više krivičnih dela, uključujući ubistvo iz nehata.
Švajcarskim liderima su se na komemoraciji u Martinjiju pridružili i predsednici Italije i Francuske Serđo Matarela i Emanuel Makron, kao i zvaničnici drugih zemalja iz kojih su žrtve požara.
Među poginulima je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), koji je više od 20 godina živeo u Švajcarskoj, a u novogodišnjoj noći radio je kao član obezbeđenja u klubu u Kran-Montani.
Na komemoraciju je trebalo da otputuje i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ali je otkazao odlazak zbog loših vremenskih uslova.
Đurić je u poruci na mreži Iks uputio poslednji pozdrav žrtvama požara i izrazio solidarnost sa njihovim porodicama, švajcarskim narodom i svima koji su pogođeni tom nesrećom.
Povodom pogibije Ivanovića, u Ljigu je za sutra proglašen dan žalosti, budući da je on iz sela Jajčići.
Izvor: FoNet
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro hvalio se ruskim PVO sistemom pre samo nekoliko meseci. A onda su ga Amerikanci kidnapovali koristeći upravo vazdušnu silu
Dansko vojno rukovodstvo potvrdilo je da će oružane snage Danske pružiti oružani otpor američkim trupama ukoliko bi one izvršile invaziju na Grenland
Talas antivladinih demonstracija u Iranu traje već 12 dana, dok princ Reza Pahlavi iz egzila poziva građane da izađu na ulice i zahtevaju povratak monarhije
Nemačka ekonomija u višegodišnjem je padu, u 2026. godini nemačkoj privredi potreban je podsticaj, i pored ogromnih obećanja ekonimisti nisu preterano optimistični
Predsednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da su njegova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta oružanih snaga SAD ograničena isključivo njegovim „ličnim moralom“, odbacivši međunarodno pravo. Sa druge strane Tramp se u Minesoti, ali i drugim delovima SAD-a suočava sa protestima zbog smrti Rene Nikol Gud, samohrane majke troje dece
Intervju: Nenad Lajbenšperger, ličnost godine 2025.Nemam prava da ćutim na nepravdu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve