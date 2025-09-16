Njegova strast prema filmskoj umetnosti dovela je do osnivanja Sandens instituta, neprofitne organizacije koja podržava nezavisni film i pozorište i poznata je po godišnjem filmskom festivalu Sandens

Holivudski glumac Robert Redford preminuo je u 89. godini, prenose svetski mediji.

Poznat po glavnim ulogama u filmovima „Buč Kesidi i Sandens Kid“ i „Svi predsednikovi ljudi“, Redford je režirao i nagrađivane filmove poput „Obični ljudi“ i „Reka uspomena“, piše CNN.

Ovaj šarmantni glumac i Oskarom nagrađeni reditelj odbacivao je status holivudskog glavnog glumca kako bi se posvetio ciljevima koji su mu bili bliski.

Njegova strast prema filmskoj umetnosti dovela je do osnivanja Sandens instituta, neprofitne organizacije koja podržava nezavisni film i pozorište. Iz te organizacije nastao je popularni Sandens filmski festival, događaj koji se održava svake godine u Park Sitiju, Juta, koji je filmskim stvaraocima Kventinu Tarantinu, Stivenu Soderbergu, Kevinu Smitu, Darenu Aronofskom, Polu Tomasu Andersonu i mnogim drugima pružio njihove prve velike šanse u filmskoj industriji.

Tokom glumačke karijere koja je trajala više od 60 godina, Redford je postao holivudska ikona sa neverovatnim talentom za pronalaženje savršenog partnera za scenu.

Tako je ostvario ikonične role sa sa Polom Njumanom u vestern avanturi iz 1969. „Buč Kasidi i Sandens Kid“ i hitu o prevarantima iz 1973. „Žaoka“ (koji je Redfordu doneo nominaciju za Oskara za najboljeg glumca), glumio je sa Barbrom Strajsend u romansi iz 1973. „Kakvi smo bili“ i udružio se sa Dastinom Hofmanom u novinarskom trileru iz 1976. „Svi predsednikovi ljudi“.

Redford je bio i posvećeni ekolog, preselio se u planine američke savezne države Juta 1961. godine i predvodio napore za očuvanje prirodnog pejzaža te države i američkog Zapada.

Svoju slavu koristio je i u borbi za prava LGBT+ osoba.

Redford je preminuo u utorak, 16. septembra, u svom domu na festivalu Sandens u planinama Jute, „mestu koje je voleo, okružen onima koje je voleo.