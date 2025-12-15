Hose Antonio Kas nikada nije tajio da je obožavalac Pinočea.

Čile

15.decembar 2025. DW

Novi predsednik Čilea: S verom u Pinočea

Hose Antonio Kast nikada nije tajio da je obožavalac Pinočea. „Da je živ, glasao bi za mene“, rekao je jednom prilikom. Novi predsednik Čilea blizak je Donaldu Trampu i njegovom MAGA pokretu