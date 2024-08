Za bazu NATO u Gajlenkirhenu, u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, proglašen je „Čarli“ – to je drugi najviši nivo upozorenja, saopštio je portparol baze na platofrmi Iks. To je učinjeno na osnovu informacija tajnih službi koje su ukazivale na moguću pretnju. Iz predostrožnosti su kućama poslati svi zaposleni civili koji nisu neophodni, piše Dojče Vele.

„Bezbednost naših zaposlenih je naš glavni prioritet. Posao se nastavlja po planu. Ovo nije razlog za zabrinutost i čisto je mera predostrožnosti“, piše na platformi Iks.

🚨We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned.

— NATO AWACS (@NATOAWACS) August 22, 2024