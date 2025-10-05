Andrej Babiš je svojim pristalicama rekao kako će pokušati da sastavi jednostranačku vladu, ali i da će razgovarati s dvema manjim strankama, uključujući krajnje desni SPD, jer njegova partija neće imati većinu, javlja Rojters.

Babiš je odbacio optužbe da će njegova pobeda učiniti Češku manje pouzdanim partnerom Evropske unije i NATO saveza. Briselski portal Politiko objavio je, nakon preliminarnih rezultata koji su ukazivali na pobedu strane ANO, kako to predstavlja pretnju da se Češku pretvori u novu glavobolju za Evropsku uniju i da bi ta zemlja mogla postati nova noćna mora za EU, uz Mađarsku Viktora Orbana i Slovačku, koju vodi Robert Fico. Babiš je odbacio optužbe da će njegova pobeda učiniti Češku manje pouzdanim partnerom Europske unije i NATO saveza.

„Želimo da spasimo Evropu i očigledno smo proevropski i pro-NATO orijentisani“, rekao je Babiš novinarima.

Sa prebrojanim skoro svim glasovama, ANO bi trebalo da predvodi novu vladu i zamnei sadašnji kabinet desnog centra premijera Petra Fiale koji je čestitao Babišu i priznao poraz.

Izbornu pobedu je na društvenim mrežama čestitao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana“, objavio je Vučić platformi X.