Od Atine do Soluna i od Tesalije do Krita, grčki poljoprivrednici nastavljaju sa blokadama puteva i infrastrukture, uz najave novih akcija. Vrhovni sud je naložio da se vinovnici krivično gone

Protesti poljoprivrednika širom Grčke ulaze u novu fazu, uz najavljene nove blokade ključne infrastrukture i puteva, piše list „Katimerini“.

Najveće saobraćajne barikade postavljene su duž centralne putne mreže, uključujući delove nacionalnog puta Atina-Solun, auto-puteve Egnatija, Jonija i Olimpija, kao i na graničnim prelazima Evzoni i Niki ka Severnoj Makedoniji, kao i Promahonas i Egzohio ka Bugarskoj.

Vrhovni sud naložio je pokretanje krivičnog gonjenja po službenoj dužnosti protiv organizatora nezakonitih radnji tokom protesta, uz mogućnost hapšenja na licu mesta.

U subotu će u Nikeji kod Larise biti održan nacionalni sastanak predstavnika blokada na kojem će biti razmatrani naredni koraci i usaglašavanje lista zahteva.

Danas se očekuje da fokus protesta bude teretni terminal luke Volos, gde poljoprivrednici iz Tesalije planiraju blokadu.

Na mostu Rio-Antirio poljoprivrednici iz Aitoloakarnanije i Ahaje pripremaju proteste, uključujući otvaranje naplatnih rampi na više sati.

Blokade širom Grčke

Blokade se nastavljaju i na auto-putu Antirio-Janina, kao i na mostovima Mornos i Evinos i na putu Amvrakija.

U regionu Ahaje barikade su postavljene na više tačaka, uključujući auto-puteve Patra-Pirgus i Patra-Korint, zbog čega se saobraćaj preusmerava na lokalne puteve.

Slične blokade postoje i u Iliji.

Nacionalni auto-put Atina-Lamija i dalje je zatvoren na četiri ključne tačke – u Bralu, Atalantiju, Kastru i Tivi, što uzrokuje velika preusmeravanja na regionalne i stare putne pravce u dužini od nekoliko desetina kilometara.

Blokade se pojačavaju i u severnoj Eviji, dok se poljoprivrednici okupljaju u Halkidi radi koordinacije daljih akcija.

U Tesaliji se protesti nastavljaju na postojećim punktovima na auto-putu E65, kod Kardice i Trikale, uz svakodnevno povećavanje broja traktora i podrške lokalnih organizacija.

Na području Soluna poljoprivrednici ostaju na blokadi u Malgarima, uprkos intervenciji tužioca.

Na Kritu demonstranti treći dan zaredom drže zgradu Decentralizovane administracije u Iraklionu, gde poljoprivrednici iz više oblasti ostaju tokom noći, uz najavu novih odluka Koordinacionog odbora o nastavku protesta.

Protesti i blokade nastaviće se širom zemlje, dok poljoprivrednici najavljuju dalje intenziviranje svojih aktivnosti, piše pomenuti list.

Glavni zahtevi poljoprivrednika su kompenzacija, smanjenje troškova proizvodnje i jeftinija nafta, kao i subvencije poljoprivrednih gazdinstava.

Nezadovoljstvo raste zbog višegodišnjeg lažiranja podataka o zemljišta i broja grla stoke za dobijanje evropskih fondova, na šta su ove godine ukazali evropski tužioci.

Izvor: Tanjug