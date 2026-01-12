Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put su zvanično potvrdili planove za raspoređivanje mirovnih snaga u Ukrajini po okončanju rata. Ipak, bez angažovanja američkih vojnih kapaciteta, stručnjaci upozoravaju da bi evropski kontingent mogao biti nedovoljno efikasan u slučaju ruskog napada

Kada su se evropski saveznici sastali u Parizu kako bi učvrstili bezbednosne garancije za Ukrajinu, onde su bili i Trampovi izaslanici. To je nakratko pružilo nadu da bi glas EU mogao da se čuje u Vašingtonu uprkos žestokoj kontroverzi oko Grenlanda.

„U velikoj meri smo završili bezbednosne protokole“, rekao je Stiv Vitkof, jedan od dvojice izaslanika, dok je stajao uz lidere Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine u predsedničkoj palati u Parizu. „Ovo je važno kako bi, kada se ovaj rat završi, bio završen zauvek“, dodao je Vitkof.

Ipak, čak i dok su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisivale odlučnost da u posleratnom scenariju rasporede trupe u Ukrajinu, SAD nisu ponudile da priteknu u pomoć tim trupama u slučaju da Rusija ugrozi njihovu bezbednost, ocenjuje Dojče vele.

Kako bi raspoređivanje moglo da izgleda?

Ove nedelje Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina potpisale su deklaraciju o namerama da se rasporede „multinacionalne snage“ kao podrška obrani i obnovi Ukrajine – nakon rata.

Stručnjaci kažu da deklaracija, kao potpisani dokument, predstavlja čvršću i formalniju garanciju Ukrajini.

U utorak (6. januar) je nemački kancelar Fridrih Merc najavio da bi i Nemačka mogla da odigra vojnu ulogu i rasporedi „snage na teritoriji NATO-a koja se graniči s Ukrajinom“, nakon što se postigne prekid vatre.

Po prvi put je i španski premijer Pedro Sančez izrazio spremnost da pošalje trupe u okviru mirovne misije u Ukrajini. Sančez nije iznosio detalje.

Jakob Funk Kirkegard, saradnik briselskog trusta mozgova Brugel, veruje da se snage namerno zovu „multinacionalnim“ kako bi se se otvorio prostor da se priključe i druge zemlje iz ili van Evrope.

„Ko bi to mogao biti? Mislim možda Australija, ili svakako Turska, koja je veliki igrač na Crnom moru“, rekao je on za DW.

Sastanak u Parizu održan je u okviru takozvane koalicije voljnih – koju čini oko 30 zemalja privrženih Ukrajini. Sjedinjene Države nisu među njima.

U saopštenju je ta grupa navela da će pomoći u izgradnji „odbrambenih utvrđenja“ unutar Ukrajine.

Kirkegard je rekao da nije jasno kakve bi tačno fortifikacije to bile. Možda, nagađa, slične onima koje se podižu u članicama NATO-a u blizini Rusije. „Kao u Finskoj“, rekao je, to bi bar moglo da uključi „postavljanje mina i bodljikave žice“.

U saopštenju lidera koalicije takođe se navodi da će učestvovati u predloženom mehanizmu nadzora prekida vatre koji bi da predvode SAD. To bi zahtevalo opremu i ljude koji bi pratili senzore, snimke dronova i satelita.

Dodaje se da će Ukrajinci „ostati prva linija odbrane i odvraćanja“, dok su stručnjaci za DW rekli da bi evropske trupe uglavnom bile prisutne kao instruktori, a ne u borbenoj ulozi.

Mnoga pitanja

Neki u Evropi sada daju gas kako bi se uspostavila dugoročna bezbednosna arhitektura za Ukrajinu. Ali još ima više pitanja nego odgovora.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da bi Francuska mogla da rasporedi „nekoliko hiljada“ vojnika na ukrajinsku teritoriju.

Ali, dodao je Kirkegard, njemu bi moglo biti teško da dobije odobrenje francuskog parlamenta za finansiranje trupa u inostranstvu, posebno usred političke i ekonomske krize u zemlji.

Starmerov potpis na deklaraciji izazvao je negodovanje među opozicionim liderima i stručnjacima koji tvrde da Britanija nema dovoljno vojnika da šalje nekuda.

Strateški pregled odbrane Ujedinjenog Kraljevstva – zvanični dokument iz prošle godine – beleži da su se veličina i spremnost armije smanjili posle kraja Hladnog rata.

U izveštaju piše da je „samo mali deo trupa“ spreman za raspoređivanje u bilo kom trenutku. Pad broja vojnika poklapa se sa smanjenim izdacima za odbranu.

Obraćajući se parlamentu, Starmer je rekao da će broj vojnika koji će biti poslati u Ukrajinu „biti određen u skladu sa našim vojnim planovima, koje izrađujemo i u kojima očekujemo podršku drugih članica“.

U Nemačkoj će predlog kancelara Merca da se trupe rasporede u NATO zemlje koje se graniče s Ukrajinom takođe prvo morati da odobri parlament.

Nekoliko drugih članica koalicije voljnih ostalo je sasvim misteriozno. Moguće, smatra se, da i neće iznositi konkretnije planove dok se jednom ne uspostavi mir u Ukrajini.

„Da li bi svi partneri iz koalicije voljnih snažno reagovali ako Rusija ponovo napadne? To je teško pitanje. Pitam ih sve, i još uvek nisam dobio jasan odgovor“, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski novinarima u sredu (7. januar).

Dok bezbednosne garancije ne budu odobrene u parlamentima i američkom Kongresu, „ne možemo odgovoriti na pitanje da li su partneri spremni da nas zaštite“, dodao je.

Izostanak američkog oslonca najveća prepreka

Najveća prepreka evropskom prisustvu u posleratnoj Ukrajini dolazi od nekada najbližeg saveznika preko Atlantika.

Trampovi izaslanici koji su prisustvovali sastanku u Parizu nisu razvejali evropske dileme oko toga da li bi SAD pritekle u pomoć njihovim trupama ukoliko bi Rusija prekršila uslove mira.

Markus Rajsner, austrijski vojni istoričar i predavač na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Beču, rekao je za DW da je suštinska poruka deklaracije iz Pariza bila da se SAD pozovu na podršku tom evropskom vojnom poduhvatu.

„Trenutno je nezamislivo da evropske snage uspostave veliko prisustvo u Ukrajini bez podrške SAD i njihovih specijalizovanih vojnih kapaciteta, i bez garancije da će Amerika vojno intervenisati u slučaju ruskog napada.“

„Ovo je naročito tačno sve dok Rusija zapadne vojnike u Ukrajini smatra vojnim metama“, upozorava Rajsner.