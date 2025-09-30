U Nepalu je u skladu sa viševekovnom tradicijom dvogodišnja Arjatara Šakja proglašena živom boginjom Kumari. Ovu titulu nosiće do ulaska u pubertet. Borci za prava dece kritikuju ovu praksu

Dvogodišnja devojčica Arajtara Šakja proglašena je u Nepalu “živom boginjom”. Izabrana je na osnovu strogog, ritualnog procesa sa višekovnom tradicijom.

Sa trona će smeniti jedanaestogodišnju Trišnu Šakju koja je boginjom proglašena kada je imala tri godine. „Služba“ traje do početka puberteta, jer prema tradicionalnom verovanju „božanska čistoća” Kumari biva okaljana prvom menstruacijom ili nekom teškom povredom.

Živo božanstvo mora da potiče iz budističke kaste Šakja i da ispuni kriterijum od „32 znaka savršenstva“, u šta spadaju besprekorna koža i tamne oči.

Pored toga buduća Kumari prilikom izbornih ceremonija mora da ostane prisebna i da ne pokazuje znake straha.

Život u oblacima

Kumari nakon svih rutuala biva postavljena na presto u Kumari-palati na Trgu Durbar u Katmanduu. Palatu napušta samo zbog verskih obreda, pri čemu njene noge ne smeju da dodiruju tlo.

Arjataru će vernici obožavati kao inkarnaciju hinduističke “životodavne” boginje Bhavani, borkinje protiv zla i pokroviteljke pravednih vladara i naroda.

Screenshot Kumari u tradicionalnoj, ceremonijalnoj nošnji / Foto: Screenshot/Youtube

Kumari objedinjuje hinduističke i budističke kulturne sfere Nepala, ona je i duhovni i nacionalni simbol zemlje, piše nemački “Špigel”. Blagoslov Kumari dugo je u monarhiji važio kao preduslov za legitimitet kralja. Danas predsednik Nepala prima njen blagoslov. Tokom proslave Indra Jatra svečano obučena Kamari u nosiljci proalzi ulicama Katmandua.

Borci za ljudska prava kritikuju ovu tradiciju

Život Kumari ispunjen je mnogim priviligijama, ali za devojčice u ulozi boginje znači i mnoga odricanje, povlačenje iz svakodnevnice i izolaciju. I u Nepalu i u inostranstvu vode se rasprave o sudaru prastare tradicije i prava koja danas štite decu, piše “Špigel”. Glavna zamerka je ekstremna izolacija devojčica u ulozi boginje i ograničavanje prava na slobodno kretanje.

Organizacije za ljudska prava principijelno kritikuju praksu da se deca proglašavaju božanstvima, kao povredu ptava deteta na slobodu, obrazovanje i lični razvoj. Ranije Kumari nije sticala nikakvo obrazovanje. Posle presude Vrhovnog suda Nepala 2008. postoji obaveza da se devojčice podučavaju u palati.