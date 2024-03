Premijer Mađarske Viktor Orban i bivši američki predsednik i najverovatnije kandidat republikanaca na predsedničkim izborima Donald Tramp sastali su na Floridi.

Mađarska delegacija predvođena Viktorom Orbanom stigla je u Trampovu rezidenciju, u petak posle podne. Orban je posle sastanka sa Trampom na mreži X napisao da su „potrebni lideri u svetu koji se poštuju i koji mogu da stvore mir“.

„On je takva osoba! Vratite se i donesite nam mir gospodine predsedniče!“, napisao je Orban, dodajući da je bilo zadovoljstvo posetiti Trampa.

Iz štaba Trampove kampanje saopšteno je da su Tramp i Orban razgovarali o „širokom spektru pitanja koja utiču na Mađarsku i Sjedinjene Države, uključujući značaj jakih i sigurnih granica za zaštitu suvereniteta svake nacije“.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024