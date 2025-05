Iza sajber napada na češko Ministarstvo spoljnih poslova koji su počeli 2022. godine stoji Kina, saopštila je Vlada Češke u sredu (28. maj).

Tokom napada su su kompromitovane hiljade poverljivih mejlova, navela je češka vlada u zvaničnom saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova Češke je od 2022. godine bilo meta kineske hakerske grupe APT31, za koju se veruje da deluje uz podršku države. Iste godine je Češka predsedavala Savetom EU, zbog čega je kineska hakerska grupa imala pristup nejavnim mejlovima razmenjenim između ambasada i institucija EU, navodi se u saopštenju.

Ministar spoljnih poslova Češke Jan Lipavski rekao je da će odmah pozvati kineskog ambasadora kako bi mu izneo nalaze i upozorio ga da će ovo ugroziti bilateralne odnose između dve zemlje.

„Današnjim potezom razotkrili smo Kinu, koja već dugo radi na podrivanju naše otpornosti i demokratije. Kroz sajber napade, manipulaciju informacijama i propagandu, meša se u naše društvo, a mi moramo da se branimo od toga“, rekao je Lipavski.

China is interfering in our society – through manipulation, propaganda, and cyberattacks.

Like the recent one against @CzechMFA. We detected the attackers during the intrusion.

Our key security institutions responded, investigated thoroughly – and now we’re going public.

At the… pic.twitter.com/AvHTBGOthN

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 28, 2025