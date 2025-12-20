Vlada SAD objavila je fotografije iz imovine seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. Bivši predsednik Bil Klinton se pojavljuje često, dok se postojeći Tramp pojavljuje samo retko. Kritičari kritikuju netransparentnu metodologiju selekcije

Odbor Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlasti objavio fotografije iz imovine Džefrija Epstina koje povezuju moćne muškarce sa pokojnim, osuđenim seksualnim prestupnikom. Fotografije povezuju pokojnog, osuđenog seksualnog prestupnika sa predsednikom Donaldom Trampom, bivšim predsednikom Bilom Klintonom, tehnološkim milijarderom Bilom Gejtsom i bivšim ministrom finansija Larijem Samersom.

Ovi muškarci, ali i drugi, pojavljuju se na oko 95.000 fotografija koje je Odbor Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlasti dobio iz Epstinove imovine u okviru tekuće istrage. Demokrate u Predstavničkom domu su objavili 19 odabranih fotografija.

BREAKING: House Oversight Democrats just release a small batch of 95,000 photos received from the Epstein estate. Images include: Donald Trump, Steve Bannon, Woody Allen, Larry Summers, Bill Clinton, Bill Gates. Redactions have been made by the Committee. pic.twitter.com/LoBlKTGNWF — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 12, 2025

Fotografije iz aviona

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) je 19. decembra 2025. godine počelo da objavljuje hiljade dokumenata i fotografija. To je urađeno u skladu sa Zakonom o transparentnosti, koji je Donald Tramp potpisao u novembru 2025. godine.

U prvoj grupi (približno 4.000 dosijea, uključujući mnoge fotografije), Bil Klinton je najistaknutija ličnost. Između ostalog, objavljene su fotografije iz Epštajnovog aviona. Donald Tramp se jedva pominje u ovom skupu podataka.

Objavljivanje je izazvalo kritike jer Ministarstvo pravde nije ispunilo zakonski propisani rok za objavljivanje svih dosijea. Štaviše, mnogi dokumenti su u velikoj meri redigovani – u nekim slučajevima, cele stranice su nečitljive – što podstiče optužbe za nedostatak transparentnosti. Ministarstvo pravde je objavilo da će objavljivati dodatne dokumente u narednim nedeljama i u novoj godini.

Izvor: AP