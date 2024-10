Bivši američki predsednik Barak Obama hvalio je košarkašku reprezentaciju Srbije i Nikolu Jokića u prvoj epizodi novog podkasta pod nazivom „Mladić i trojka“ (The Young Man and The Three), čija je ideja da rotirajući domaćini podkasta budu mlade zvezde NBA lige, piše Glas Amerike.

U debitantskoj epizodi, domaćin podkasta bio je košarkaš Indijana Pejsersa Tajris Halibarton, koji je na Olimpijskim igrama u Parizu bio u sastavu američke reprezentacije, a njegov partner Tomi Alter, u jednom trenutku je upitao 44. predsednika Amerike da li je mislio da su SAD „gotove“ protiv Srbije.

Obama je zastao na trenutak, a zatim odgovorio:

„Moram da kažem da me je Srbija uplašila. A garatujem da je isto bilo i sa (našim) trenerima. Mislim… (Nikola) Jokić je zver. Toliko je pametan i efikasan igrač, a i veliki. Tako da nije samo da je mešavina… ima pregled igre kao Leri Bird, Sabonisov otac, ti znaš mlađeg Sabonisa, ali njegov tata (Arvidas Sabonis) je igrao tako. A takođe je i veliki čovek, tako da može da ugura ljude ispod koša i ima sjajne ruke i osećaj za koš. A njihovi spoljni igrači su šutirali sjajno. Tako da, odgovor je da. Nisam mislio da ćemo da izgubimo, ali sam takođe mislio da postoji mogućnost da se to desi“.

Obama: „Bio sam malo pod stresom“

Halibarton je na to dodao da njemu ta pomisao nije pala na pamet do kraja treće četvrtine, koja je završena sa vođstvom Srbije od 15 poena razlike. Međutim, i on je tada pomislio da je poraz moguć, a ohrabrilo ga je to što je trener Stiv Ker poslednju četvrtinu počeo sa Lebronom Džejmsom, Stefom Karijem i Kevinom Durentom na parketu.

„Pomislio sam, ako uspemo da smanjimo na osam razlike posle 4-5 minuta bićemo OK, i kada smo to uradili već posle dva minuta bio sam siguran da će sve biti u redu“, rekao je Halibarton.

„Bio sam malo pod stresom“, nadovezao se Obama.

Obama je u podkastu takođe pomenuo da je Džoel Embid odigrao dobro i da deluje da je centar Filadelfije uvek motivisan kada je Jokić protiv njega, kao i da je Embid jedan od retkih koji može da se suprotstavi Jokiću ispod koša.

„Entoni Dejvis je sjajan, ali iako je i on veliki čovek, ponekad Jokić uspeva da ga izgura“, rekao je Obama, a Halibarton zaključio da je rezultata dalo i to što bi povremeno stavili Lebrona Džejmsa na Jokića, dok bi ga Dejvis i Embid čekali iza. Obama je tu još jednom pokazao koliko ozbiljno prati košarku i uporedio tu situaciju sa taktikom koju je Minesota primenila protiv Denvera sa Karl-Entonijem Taunsom i Rudijem Goberom na Jokiću.

Izvor: Glas Amerike