Nije tajna da u odnosu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ne cvetaju ruže. Sukob između dvojice političara dobio je nove razmere uoči početka predizborne kampanje za predsedničke izbore – već danima Milanović i Plenković broje koji od njih dvojice više upotrebljava službene avione i druga vozila.

Sukob je počeo krajem avgusta, nakon što je hrvatski predsednik Zoran Milanović Vojno-obaveštajnoj službi prijavio curenje informacija o njegovom kretanju. Plenković mu je tada poručio da Hrvatska nije kupovala helikoptere „Crni jastreb“ (Black Hawk) da bi služili kao taksi.

Grudva koja je pokrenula lavinu

Milanović nije ostao nem na optužbe premijera. Predsednik Hrvatske je novinarima u Požegi rekao da Plenković sa stranačkom ekipom leti avionom iz Gorice u Dugo Selo.

„Treba Plenkovića pitati koliko je kerozina potrošio i boji li se helikoptera”, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Šef hrvatske države je rekao da ni Plenković ni ministar odbrane Ivan Anušić ne znaju razliku između Black Hawk-a i ruskog helikoptera.

„Mene celo leto prevoze ruskim helikopterima. Razlika je nikakva, sutra može doći i Black Hawk da HDZ može leteti na stranačke festivale u Finsku. Nisu u stanju ni da pogledaju o čemu se radi“, rekao je Milanović.

Anušić je ranije komentarisao Milanovićeve letove, rekavši da „sat letenja Black Hawkom košta 8.000-9.000 evra“ i dodao: „Pa vi sad vidite“.

Kabinet predsednika objavio podatke

Nije se završilo na tome. Rasprava je otišla toliko daleko da je Milanović objavio zvanične podatke o broju vožnji službenim vozilima.

„Umesto manipulacija i objave neproverenih i potpuno netačnih podataka o korišćenju vojnih helikoptera i brodova, Ured Predsednika Republike objavljuje Izveštaj načelnika Generalštaba Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pregled letova helikoptera HRZ-a u aktivnostima Predsednika Republike i Pregled angažovanja brodova HRM-a u podršci aktivnostima Predsednika Republike zajedno sa pripadajućim troškovima“, poručili su iz Milanovićeve kancelarije.

U izveštaju načelnika Generalštaba Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OSRH) utvrđeno je da je Predsednik Republike i Vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Hrvatske koristio helikoptere Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) ukupno 74 puta, a brodove Hrvatske ratne mornarice (HRM) osam puta u periodu od februara 2020. do avgusta 2024. godine. Ukupan trošak pogonskog goriva iznosio je 127.000 evra za HRZ i 22.800 evra za HRM, navodi se.

Anušić: Milanović laže

Ministar odbrane i Plenkovićev stranački kolega Ivan Anušić odgovorio je da je Milanović u svom saopštenju „obmanuo javnost i izneo neistinite tvrdnje o korišćenju vojnih helikoptera Oružanih snaga tokom svog mandata“,

„Iako su prethodno deklasifikovane zapovesti o korišćenju vojnih helikoptera, Milanović je netačno interpretirao izveštaj načelnika Generalštaba Oružanih snaga, general-pukovnika Tihomira Kundida. Jedina istina je da su vojni helikopteri, na zahtev Milanovića, u njegovom mandatu obavili 348 letova, odnosno 241 sat leta.

Od toga, helikopter Black Hawk je imao 90 letova/63 sata i 35 minuta leta, helikopter Mi-8 MTV 120 letova/80 sati i 20 minuta leta, a Mi-171 Sh 138 letova/97 sati i 30 minuta leta. Sve to je koštalo građane Hrvatske najmanje milion evra“, navodi se u saopštenju iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske (MORH).

Ko se više voza Vladinim zrakoplovom

Tema korišćenja helikoptera otvorila je još jedno pitanje – koliko se hrvatski funkcioneri prevoze Vladinim avionom. Hrvatski novinari poslali upit Vladi kako bi saznali koliko puta su leteli premijer, ministri, predsednik parlamenta i predsednik države, ali i da li se avion koristio u neke druge svrhe.

„Reč je o službenim, u najvećoj meri inostranim putovanjima koja su izvršena radi spoljnopolitičkih obveza predsednika Vlade i članova Vlade, o kojima su javnost i mediji bili unapred obavešteni“, poručili su iz Vlade i dostavili podatke o broju letova.

Premijer Andrej Plenković je Vladinim avionom leteo 108 puta, od toga najviše u 2022. godini kada je leteo 32 puta. Najmanje je avion koristio 2021. godine – samo 14 puta.

Ministri su Vladinim avionom leteli 84 puta u pet godina, najviše 2022. kao i premijer, i to 24 puta.

Predsednik Hrvatskog sabora Gordan leteo je 11 puta, a 2021. avion nije koristio ni jednom.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović avion je koristio 37 puta, ove je godine leteo pet puta.

Osim za prevoz funkcionera, avion se koristio i za medicinske letove kojih je bilo 19 u proteklih pet godina.

Puhovski: Mačo nadmetanje predsednika i premijera

Politički analitičar Žarko Puhovski kritikovao je funkcionersko korišćenje državnih helikoptera u gostovanju na N1.

„Po našem Ustavu nema nikakvog razloga zašto bi predsednik države morao negde žuriti. On nema nikakve izvršne funkcije”, rekao je Puhovski i dodao da bi premijer eventualno par puta godišnje mogao imati razlog da koristi helikopter u nekim vanrednim situacijama.

Milanović nekad do Hvara ide helikopterom, a njegova pratnja autima do Splita pa na trajekt, ističe Puhovski. „On ima pravo na to, ali ja mislim da je to bahaćenje“.

S druge strane, kaže Puhovski, postoje situacije da se državni avioni koriste za porodične prevoze „što je opet sumnjivo. Ako se ide na utakmicu, ne vidim zašto se ne može ići prvom klasom redovne linije“.

Dodao je da bi razlog Milanovićevog redovnog korišćenja helikoptera mogao ležati upravo u netrpeljivosti njega i premijera Plenkovića.

„Uveren sam da se Milanović ni trećinu ne bi vozio toliko helikopterom kad ne bi verovao da se Plenković zaista boji helikoptera. Pa hoće da prikazuje svoju mačo prednost, to je njima najvažnije“, zaključio je Puhovski.