Rat na Bliskom istoku

07.октобар 2025. Katrin Šajer / DW

Dve godine rata sa Izraelom: Hamas oslabljen, ali nije uništen

Dve godine nakon početka izraelske ofanzive, Hamas je izgubio većinu svojih komandanata i hiljade boraca, ali grupa i dalje funkcioniše kao decentralizovana gerilska mreža. Uprkos izraelskoj nadmoći, Hamas zadržava sposobnost da sprovodi napade i regrutuje nove članove, dok Gaza ostaje razorena i bez stabilne civilne uprave

Bliski istok

07.октобар 2025. Tomas Lačan / DW

Dve godine rata u Gazi: Izrael ne pobeđuje, Hamas ne nestaje

Dve godine nakon napada Hamasa koji je potresao Izrael do temelja, Bliski istok izgleda potpuno drugačije. Hamas je vojno oslabio, ali ne i nestao. Izrael je vojno dominantan, ali politički izolovan i duboko podeljen iznutra. Dok region i dalje gori, rane iz Gaze i Izraela ne zarastaju

Francuska

06.октобар 2025. I.M.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku

Samo nekoliko sati nakon što je predstavio novu vladu, francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu. Opozicija traži prevremene izbore, dok se zemlja suočava s budžetskom i političkom krizom.