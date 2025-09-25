Ujedinjene nacije
Tramp tvrdi da je meta trostruke sabotaže u UN
Donald Tramp je tokom Generalne skupštine UN prijavio kvarove na pokretnim stepenicama, teleprompteru i ozvučenju, nazvavši to „trostrukom sabotažom“. UN su najavile istragu
Sud je proglasio nekadašnjeg predsednika Francuske krivim za kriminalno udruživanje u zaveri od 2005. do 2007. godine zbog finansiranja njegove kampanje sredstvima iz Libije, a u zamenu za diplomatske usluge
Sud u Parizu je u četvrtak osudio bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija na pet godina zatvora nakon što ga je proglasio krivim po ključnoj tački optužnice na suđenju za to što je vlade nekadašnjeg libijskog lidera Moamera Gadafija navodno nezakonito finansirala Sarkozijevu izbornu kampanju.
Sud je proglasio Sarkozija krivim za kriminalno udruživanje u zaveri od 2005. do 2007. godine zbog finansiranja njegove kampanje sredstvima iz Libije, a u zamenu za diplomatske usluge, piše AP.
Međutim, sud je oslobodio Sarkozija tri druge tačke optužnice – uključujući pasivnu korupciju, nezakonito finansiranje kampanje i prikrivanje pronevere javnih sredstava.
Sarkozi može da se žali na presudu.
Sud je i dvojicu Sarkozijevih najbližih saradnika u vreme dok je bio predsednik, bivše ministre Kloda Geana i Brisa Ortefea, proglasio krivim za kriminalno udruživanje, ali je i njih oslobodio nekih drugih optužbi.
Sud veruje da su se oni urotili da traže finansiranje iz Libije za Sarkozijevu kampanju 2007. godine, ali sudije nisu bile uverene da je sam Sarkozi bio direktno uključen u napore da se obezbedi novac iz Libije ili da je bilo koji libijski novac na kraju korišćen u njegovoj pobedničkoj kampanji.
Glavni sudija je, tokom višesatnog čitanja opširne presude, rekao da je Sarkozi dozvolio svojim bliskim saradnicima da kontaktiraju libijske vlasti „kako bi dobili ili pokušali da dobiju finansijsku podršku u Libiji u svrhu obezbeđivanja finansiranja kampanje“.
Međutim, sud je takođe rekao da ne može sa sigurnošću utvrditi da je libijski novac na kraju finansirao Sarkozijevu kampanju.
Ipak, prema francuskom zakonu, koruptivna šema i dalje može biti krivično delo čak i ako novac nije isplaćen ili se ne može dokazati, objasnio je sud.
Sarkozi, koji je izabran 2007. godine, ali je izgubio na reizboru 2012. godine, negirao je sve krivice tokom tromesečnog suđenja ranije ove godine, u kojem je učestvovalo i 11 kooptuženih, uključujući tri bivša ministra.
Vazdušni napad Izraela na predstavnike Hamasa koji su boravili u Kataru izazvao je burne reakacije na Bliskom istoku. Naftne monarhije pokrenule su inicijativu za stvaranje "islamskog NATO-a", po uzoru na zapadni vojni savez
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je učesnike 80. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da niko u Evropi nije bezbedan zbog Rusije, ali i da UN već decenijama ništa više od saopštenja nije preduzeo
Kada su novinari američkom predsedniku postavili pitanje o Piteru Mendelsonu, “princu tame”, britanskom ambasadoru u SAD koji je povučen s funkcije nedugo pošto je na nju postavljen, Donalda Trampa je naprasno pogodila amnezija: kratko je odgovorio da ga se ne seća. Obojicu, međutim, povezuju bliske veze sa osuđenim seksualnim grabljivcem Džefrijem Epstinom
Roditelji Alona Ohela, državljanina Srbije kojeg je 7. oktobra 2023. godine kidnapovao Hamas, kažu da njihov sin gubi vid na desnom oku i zahtevaju da ga pregleda oftalmolog
