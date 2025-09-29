Najmanje četiri osobe su ubijene, a više njih povređeno u nedelju, 28. septembra, kada je naoružani muškarac kamionom uleteo u mormonsku crkvu punu vernika, otvorio vatru i namerno izazvao požar

Policija je saopštila da je napadač ubijen u razmeni vatre sa policijom osam minuta nakon početka napada, na parkingu iza crkve Isusa Hrista u Mičigenu, a FBI istražuje incident kao „ciljano nasilje“. Osumnjičeni je identifikovan kao četrdesetogodišnji Tomas Džejkob Senford iz grada Barton, piše „Vašington post“.

Načelnik policije Vilijam Renej izjavio je da je deset osoba sa prostrelnim ranama prevezeno u bolnice, od kojih su dve kasnije preminule. Još dva tela pronađena su u ruševinama crkve Isusa Hrista svetaca, koja je izgorela tokom napada, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava u zgarištu.

Zvaničnici su naveli da je napadač koristio zapaljiva sredstva da izazove požar, a u ruševinama su pronađene i eksplozivne naprave. Motiv za napad još nije objavljen.

Pojačano obezbeđenje

Incident je naveo velike američke gradove, poput Los Anđelesa i Njujorka, da pojačaju obezbeđenje oko verskih objekata „iz predostrožnosti“.

Napad u Mičigenu dogodio se samo nekoliko nedelja posle pucnjave u crkvi u Mineapolisu, kada su ubijene dve osobe, a više od deset ranjeno. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je obavešten o napadu i ocenio ga kao „još jedan ciljani napad na hrišćane u Sjedinjenim Državama“.

Portparol mormonske crkve Dag Andersen izjavio je da su njeni lideri u kontaktu sa lokalnim vlastima, dodajući: „Mesta za molitvu moraju biti utočišta mira, molitve i povezivanja. Molimo se za mir i isceljenje svih koji su pogođeni.“