Najmanje tri osobe poginule su u Ukrajini u ruskim napadima na veliki deo zemlje, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Zvaničnici Dnjepropetrovske oblasti na jugoistoku zemlje i Zaporožja na jugu, kao i gradonačelnik Lucka na severozapadu, potvrdili su na društvenim mrežama da je u ove tri oblasti bila po jedna žrtva.

Ruske snage gađale su energetske centrale u regionu Lavov, na zapadu Ukrajine, što je izazvalo delimičan prekide rada ovih postrojenja, rekao je regionalni guverner Maksim Kozicki.

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je jutros u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu.

This morning at sunrise, Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine targeting its energy infrastructure, and hitting the cities of Dnipro, Kyiv, Kharkiv, Vinnitsya, Lutsk, and many more.

1. Some TV channels in Ukraine lost their live feed.

2. A missile hit a… pic.twitter.com/HH0TFap0JV

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 26, 2024