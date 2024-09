Jedna osoba je ubijena, a druga teško ranjena u napadu nožem koji se desio u četvrtak uveče u holandskom lučkom gradu Roterdamu, saopštila je policija.

Policija je uhapsila osumnjičenog koji je takođe povređen i prebačen u bolnicu na lečenje, prenosi Washington Post.

Portparol policije Vesel Stole rekao je da policija istražuje incident u blizini poznatog Erazmusovog mosta. On je rekao da nema informaciju o motivu, ali da „razmatra sve moguće scenarije“, piše Euronews.

Holandski dnevnik De Telegraaf, pozivajući se na svedoke na licu mesta, izvestio je da je čovek nasumice napao ljude sa dva noža uzvikujući „Alahu Akbar“, što je arapska fraza koja znači Bog je veliki.

Here we go again.

1 dead, 2 injured in Rotterdam in the Netherlands as a knifeman screaming their usual catchphrase of „allahu akbar“ attacks the public tonight. pic.twitter.com/yjoZeCJJ3C

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 19, 2024