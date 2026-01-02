Najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask bogatiji je od Belgije, Irske, Argentine, Švedske... Koliko je bogat Mask

Neto bogatstvo Ilona Maska procenjeno je na 726,3 milijarde dolara po zatvaranju trgovanja poslednjeg dana 2025. godine, prema Forbs listi milijardera.

Time je okončana rekordna godina za izvršnog direktora Tesle. Njegovo bogatstvo premašilo je brojne rekorde i postalo vrednije od nekih od najvećih svetskih ekonomija i kompanija.

Maskovo bogatstvo je 31. decembra 2025. smanjeno za 3,3 milijarde dolara nakon što su akcije Tesle pale za jedan odsto, na 449,72 dolara. Tako je zaključen godišnji rast akcija od 18 odsto, tokom kojeg se cena u jednom trenutku približila nivou od 500 dolara.

Najbogatiji ljudi na svetu

Mask je rangiran kao najbogatiji čovek na svetu još od maja 2024.

Tada je prestigao izvršnog direktora LVMH-a Bernara Arnoa, koji je tu titulu držao oko četiri meseca nakon što je sud u Delaveru poništio Maskov paket naknada u Tesli.

Suosnivač Gugla Leri Pejdž zauzima drugo mesto sa procenjenim bogatstvom od 256,9 milijardi dolara.

Slede ga predsednik Orakla Leri Elison (245 milijardi), osnivač Amazona Džef Bezos (242,2 milijarde) i Pejdžov kolega Sergej Brin (237,1 milijardu), koji zaokružuje prvih pet.

Bogatiji i od Švedske, Irske, Belgije…

Kada bi se posmatralo kao ekonomija, Maskovo neto bogatstvo bi predstavljalo 23. najveću ekonomiju na svetu, ispred 24. Belgije (716 milijardi dolara), 25. Irske (708 milijardi), 26. Argentine (683 milijarde) i 27. Švedske (662 milijarde), a odmah iza Tajvana (884 milijarde), prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Izvor: Forbs Srbija