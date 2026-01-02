Policajac na mestu nesreće

Skijalište Kran Montana

02.januar 2026. N. M.

Zašto je toliko ljudi stradalo u požaru u Švajcarskoj?

Novogodišnja proslava u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj prekinuta je požarom u kome je poginulo više od 40 ljudi, dok je 115 povređeno. Mediji i vlada švajcarskog kantona Valis sumnjaju da je razlog stradanja tolikog broja ljudi takozvani „flešover“