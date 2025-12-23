Najbogatijih 25 porodica na svetu uvećalo je svoje bogatstvo za gotovo 360 milijardi dolara za samo godinu dana, dostigavši ukupnu vrednost od 2,9 biliona dolara – nivo bez presedana u savremenoj istoriji

Najbogatije porodice na svetu nikada nisu bile bogatije. Prema Blumbergovom indeksu za 2025. godinu, 25 najimućnijih porodica uvećalo je bogatstvo za gotovo 360 milijardi dolara za samo godinu dana, a ukupna vrednost njihovih imperija dostigla je 2,9 biliona dolara.

Na samom vrhu nalazi se porodica Volton, osnivači najvećeg lanca marketa na svetu Volmart (Walmart).

Odmah iza njih, druga po bogatstvu je vladajuća porodica Abu Dabija, Al Nahjan. Osim što je druga po bogatstvu u svetu, porodica Al Nahjan srpskoj javnosti poznata je i po bliskim odnosima sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Bogati postaju ubrzano još bogatiji

Blumbergova analiza potvrđuje staru finansijsku istinu: veličina je presudna. Rast cena akcija, snažna potražnja za sirovinama poput bakra, ali i za robom široke potrošnje i hranom za kućne ljubimce, dodatno su pogurali porodična carstva koja već decenijama imaju kapital, politički uticaj i iskustvo.

Ulazak na listu nikad nije bio skuplji – minimalno bogatstvo za top 25 najbogatijih porodica sada iznosi 46,4 milijarde dolara, skoro 10 milijardi više nego prošle godine.

Lanac marketa na prvom mestu

Na prvom mestu nalazi se američka porodica Volton. Njeno bogatstvo teško je 513,4 milijarde dolara.

Porodica osnivača Volmarta prvi put je prešla granicu od pola biliona dolara. Volmart je najveći svetski maloprodajni lanac, sa više od 10.750 prodavnica i prihodima od 681 milijardu dolara godišnje.

Volmart svake nedelje opslužuje oko 270 miliona kupaca širom sveta, podaci su te kompanije.

Vučićev prijatelj vicešampion

Foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije/Dimitrije Goll Vučić i Al Nahjan su poznati po bliskim vezama

Sa 335,9 milijardi dolara na drugom mestu najbogatijih na svetu nalazi se vladajuća porodica Abu Dabija i ključni stub Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Bogatstvo porodice Al Nahjan duboko je povezano s naftom, ali sve više i s veštačkom inteligencijom i globalnim investicijama.

Parodic Al Nahjan pominjana je i u kontekstu Naftne industrije Srbije nedavno, a prijateljski odnosi predsednika Vučića sa pojedinim njenim članovima posebno su poznati ovdašnjoj javnosti.

U susretima predsednika Vučića sa šeikom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom, oslovljavaju jedan drugog kao prijatelja ili brata. Mohamed bin Zajed, koga Vučić naziva „veliki prijateljem Srbije” poslednji put posetio je Srbiju u septembru 2025, kada je gledao vojnu paradu u Beogradu.

„To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško”, napisao je tada Vučić na Instagramu.

Saudijska imperija

Treće mesto zauzima porodica Al Saud. Bogatstvo saudijske kraljevske porodice iznosi 213,6 milijardi američkih dolara.

Parodica broji oko 15.000 članova i moć duguje ogromnim rezervama nafte i kontroli državnih ugovora.

Katar na četvtom mestu

Sa oko 14 milijardi dolara manje, na četvrtoj poziciji nalazi se katarska kraljevska porodica Al Tani.

Bogatstvo porodice koja Katar vodi od 19. veka vredno je 199,5 milijardi dolara.

Pravi skok bogatstva desio se zahvaljujući eksploataciji prirodnog gasa, što je ovu malu državu katapultiralo među najbogatije na svetu po glavi stanovnika.

Malo i Evrope

Peto mesto među najbogatijima na svetu zauzima francuska porodica Hermes.

Bogatstvo imperije koja stoji iza legendarnog modnog brenda iznosi 184,5 milijardi dolara.

Izvor: Blumberg

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.