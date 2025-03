Nekadašnji predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je jasno da se svet nalazi pred uspostavljanjem novog geopolitičkog poretka, poručivši da se ne sme prihvatiti poredak koji se zasniva na nasilju i pravu jačeg.

„Rat protiv Ukrajine je rat protiv demokratske Evrope, njenog sistema vrednosti i jedinstva. To ponavljam od prvog dana agresije na Ukrajinu. Uz ogromnu podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajinci su hrabro izdržali tri godine uz ogromne gubitke života“, naveo je Đukanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

War against Ukraine is also a war against democratic Europe, its system of values and its unity. I keep repeating that from the first day of the aggression. For three years, with an enormous support of EU and USA, Ukrainians have bravely sustained with huge losses of lives. That…

— Milo Đukanović (@DjukanovicCG) March 1, 2025