Američko Ministarstvo pravde tereti predsednika Venecuele Nikolasa Madura da je vođa narko-terorističke organizacije poznate kao Kartel de los Soles (Kartel sunaca)

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro je u pritvoru u Njujorku nakon što je zarobljen tokom američkih udara na Venecuelu u subotu.

Maduro i njegova supruga Silija Flores, odvedeni su iz glavnog grada Karakasa u pritvorski centar u Bruklinu kako bi se suočili sa optužbama za trgovinu drogom.

Maduro je ranije negirao da je vođa narko-kartela.

Američko Ministarstvo pravde ga tereti da je vođa narko-terorističke organizacije poznate kao Kartel de los Soles (Kartel sunaca).

Prema zvaničnoj optužnici podignutoj pred saveznim sudom u Njujorku, Maduro je osumnjičen za sledeća nekoliko krivičnih dela.

Optužen je za narko-terorizan, odnosno za zaveru sa kolumbijskom gerilskom grupom FARC u nameri da koristi kokain kao „oružje protiv SAD“.

Tereti se i za krijumčarenje kokaina, odnosno izvoza hiljada tona kokaina u SAD tokom proteklih 25 godina.

Optužen je za posedovanje i upotrebu teškog naoružanja, uključujući automatske puške (mitraljeze) i destruktivne naprave.

Tužioci navode da je Maduro koristio državne resurse i vojsku za zaštitu pošiljki droge i obezbeđivanje tajnih pisti za poletanje aviona kojima se krijumčarila droga.

Nova optužnica iz 2026. godine uključuje navode da je, zajedno sa suprugom Silijom Flores, rukovodio bandama koje su otimale, prebijale i ubijale one koji su ometali njihove narko-operacije

Venecuela je proglasila vanredno stanje i osuđuje „vojnu agresiju“.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Amerika „voditi“ Venecuelu dok ne bude mogla da bude „izvršena bezbedna, pravilna i razumna tranzicija“.

Tramp je naveo i da bi američke naftne kompanije mogle da poprave „uništenu infrastrukturu“ Venecuele i da „počnu da zarađuju novac za zemlju“.

Protesti širom SAD

Širom Sjedinjenih Američkih Država građani su danas izašli na ulice protestujući protiv vojne operacije u Venecueli i hapšenja predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge.

Dok su migranti iz Venecuelanci imali pomešane reakcije, mnogi Amerikanci izražavaju frustraciju zbog potencijalnog rata i krvoprolića da bi se kontrolisala nafta, prenosi CNN.

Više desetina ljudi okupilo se ispred Bele kuće, držeći transparente na kojima je pisalo „Nema rata protiv Venecuele“, „Nema krvi za naftu“ i „SAD dalje od Latinske Amerike“, a demonstranti su pevali i držali venecuelanske zastave.

U Njujorku se veliki broj građana okupio na Tajms skveru ispred Kancelarije za regrutaciju američke vojske, držeći transparente protiv rata u Venecueli.

U Bostonu su okupljeni skandirali „Nema više krvi za naftu – dalje od venecuelanskog tla“ i držali transparente na kojima je pisalo „Venecuela nije problem, imperija jeste“ i „Nema rata protiv Venecuele“, dok su lokalni aktivisti osuđivali oružani napad.

U Mineapolisu su se ljudi okupili uprkos veoma niskoj temperaturi, mašući venecuelanskom zastavom i držeći transparente na kojima je pisalo „Oslobodite predsednika Madura“.

Protest je organizovan i u Atlanti, a demonstracije su zakazane za večeras u Čikagu i Los Anđelesu.

Optužbe na račun Trampa

Lideri Demokratske stranke optužili su danas čelnike administracije predsednika Donalda Trampa da su lagali Kongres u poverljivim brifinzima o Venecueli, navodeći da su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset rekli članovima Kongresa da promena režima nije cilj, prenosi CNN.

Članica Senata za spoljne odnose Žan Šahin upozorila je da Kongres nije bio upoznat sa bilo kakvom „dugoročnom strategijom“ o Venecueli i istakla da ih je administracija „konstantno obmanjivala“.

Senator Endi Kim je naveo da su „sekretari Rubio i Hegset pre nekoliko nedelja pogledali svakog senatora u oči i rekli da se ne radi na promeni režima“.

„Tada im nisam verovao, a sada vidimo da su očigledno lagali Kongres“, dodao je.

Poslanik Džejson Krou, demokrata u odborima za oružane snage i obaveštajne poslove Predstavničkog doma, takođe je istakao da je „Trampova administracija više puta slagala Kongres i američki narod o Venecueli, jer su iznova i iznova tvrdili da se ne radi o promeni režima“.

Senator Kris Kuns, vodeći demokrata u Podkomitetu Senata za odbranu budžeta, rekao je da su poslanici stalno dobijali „lažne informacije“.

„Vojna operacija za hvatanje i svrgavanje predsednika, čak i ako je nelegitiman, je čin rata koji mora odobriti Kongres“, rekao je Kuns.

Demokrate zahtevaju hitan brifing o operaciji i planu administracije da se nosi sa posledicama uklanjanja Madura.

