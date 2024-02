Objava od ponedeljka da je kralju Čarlsu III dijagnostikovan rak pokrenula je niz pitanja u britanskim medijima – od toga da li je pošteno očekivati da muškarac u srednjim sedamdesetim ispunjava niz javnih dužnosti do podsećanja na stotine hiljada dijagnostikovanih od raka u Velikoj Britaniji svake godine.

Kralj Čarls je, kako piše Gardijan, počeo novi posao deceniju nakon što je većina muškaraca otišla u penziju. BBC podseća da se kralj pridružio brojci od hiljadu dijagnostikovanih dnevno u Velikoj Britaniji, te pojašnjava načine lečenja.

Britanski kralj Čarls ima rak, objavila je u ponedeljak Bakingemska palata bez preciziranja o kojoj vrsti raka se radi.

Bakingemska palata je objavila da kralj „ostaje pozitivan kada je reč o terapiji i raduje se povratku javnim dužnostima što brže bude moguće“, navodi BBC.

Bolest je otkrivena tokom nedavnog operativnog zahvata zbog problema sa uvećanom prostatom, a britanski kralj je u toku dana počeo da prima terapiju.

Kralj Čarls (75) je odložio javne angažmane, a očekuje se da će drugi članovi kraljevske porodice biti tu da pomognu u obavljanju različitih javnih uloga.

Iako će pauzirati od javnih dužnosti, kralj nastavlja sa obavljanjem svoje ustavne dužnosti šefa države, uključujući privatne susrete i korespondenciju, navodi se u saopštenju.

Dolazak princa Harija

Princ Hari najavio je dolazak u Veliku Britaniju kako bi posetio oca, pošto mu je u telefonskom razgovoru lično rekao da mu je dijagnostikovan rak, rekao je televiziji BBC izvor blizak vojvodi od Saseksa.

Kako javlja BBC, Hari će stići u London u narednim danima, dok će supruga i deca ostati u američkom gradu Montesitu.

Reakcije

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Riši Sunak poželeo je kralju potpun i brz oporavak.

„Ne sumnjam da će vrlo brzo biti u punoj snazi i verujem da mu cela zemlja želi sve najbolje“, napisao je Sunak na društvenoj mreži Iks.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

