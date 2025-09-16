Rat u Gazi
Izrael srlja u grad Gazu
Izraelska vojska će pokušati da sasvim zauzme grad Gazu i to iako je generalštab imao primedbe. Rat u urbanim uslovima mogao bi da odnese još više života
Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da kategorički odbacuje izveštaj Komisijе Ujedinjenih nacija za istragu, osuđujući ga kao „iskrivljen i lažan“
Komisija Ujedinjenih nacija za istragu tvrdi da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.
Novi izveštaj navodi da postoje razumni razlozi za zaključak da su četiri od pet genocidnih činova definisanih međunarodnim pravom izvršena od početka rata sa Hamasom 2023. godine: ubijanje članova grupe, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, namerno stvaranje uslova usmerenih na uništenje grupe i sprečavanje rađanja, piše BBC.
Kao dokaz genocidne namere, navodi se izjava izraelskih lidera i obrazac ponašanja izraelskih snaga.
Izrael: Stručnjaci su „Hamasovi posrednici“
Portparol je optužio trojicu stručnjaka u komisiji da služe kao „Hamasovi posrednici“ i da se „u potpunosti oslanjaju na Hamasove laži, koje su drugi koprali i ponavljali“ i koje su „već bile temeljno razotkrivene“.
„U oštroj suprotnosti sa lažima u izveštaju, Hamas je stranka koja je pokušala genocid u Izraelu – ubivši 1.200 ljudi, silujući žene, spaljujući porodice žive i otvoreno proglašavajući svoj cilj ubistva svakog Jevrejina“, dodali su.
Nezavisna međunarodnu istražnu komisija o okupiranoj palestinskoj teritoriji osnovao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava 2021. godine zbog istrage svih navodnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava.
Tročlanim stručnim panelom predsedava Navi Pilaj, bivša šefica UN za ljudska prava iz Južne Afrike koja je bila predsednica međunarodnog tribunala za genocid u Ruandi.
Četiri od pet dela genocida
U najnovijem izveštaju komisije se navodi da su izraelske vlasti i izraelske snage počinile četiri od pet dela genocida definisanih Konvencijom o genocidu iz 1948. godine protiv nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe – u ovom slučaju, Palestinaca u Gazi:
ubijanje članova grupe napadima na zaštićene objekte; ciljanje civila i drugih zaštićenih osoba i namerno izazivanje uslova koji uzrokuju smrt
nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda članovima grupe direktnim napadima na civile i zaštićene objekte; teško zlostavljanje pritvorenika; prisilno raseljavanje; i uništavanje životne sredine
namerno nametanje životnih uslova sračunatih na uništenje grupe u celini ili delimično kroz uništavanje objekata i zemljišta neophodnog za Palestince; uništavanje i uskraćivanje pristupa medicinskim uslugama; prisilno raseljavanje; blokiranje osnovne pomoći, vode, struje i goriva da dođu do Palestinaca; reproduktivno nasilje; i specifični uslovi koji utiču na decu
nametanje mera namenjenih sprečavanju porođaja kroz napad u decembru 2023. na najveću kliniku za plodnost u Gazi, navodno uništavajući oko 4.000 embriona i 1.000 uzoraka sperme i neoplođenih jajnih ćelija
Analize izjava izraelskih lidera
Da bi se ispunila pravna definicija genocida prema Konvenciji o genocidu, mora se utvrditi i da je počinilac počinio bilo koje od tih dela sa posebnom namerom da uništi grupu u celini ili delimično.
Komisija kaže da je analizirala izjave izraelskih lidera i tvrdi da su predsednik Isak Hercog, premijer Benjamin Netanjahu i bivši ministar odbrane Joav Galant „podstakli na izvršenje genocida“.
Takođe se navodi da je „genocidna namera bila jedini razuman zaključak“ koji se mogao izvesti iz obrasca ponašanja izraelskih vlasti i snaga bezbednosti u Gazi.
Komisija kaže da obrazac ponašanja uključuje namerno ubijanje i ozbiljno povređivanje „neviđenog broja“ Palestinaca upotrebom teške municije; sistematske i široko rasprostranjene napade na verske, kulturne i obrazovne objekte; i nametanje opsade Gaze i izgladnjivanje njenog stanovništva.
Izraelska vlada insistira da su njeni napori usmereni isključivo na demontažu kapaciteta Hamasa, a ne na narod Gaze. Ona tvrdi da njene snage deluju u skladu sa međunarodnim pravom i preduzimaju sve izvodljive mere kako bi ublažile štetu po civile.
Izvor: BBC
