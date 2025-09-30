Bacali su zelenu boju na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili genocidni sadržaj, postavljali svinjske glava kod muslimanskih verskih objekata - uhapšeno je 11 osumnjičenih za špijunažu i širenje rasne diskriminacije u Francuskoj i Nemačkoj

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, a u zajedničkoj akciji sa Policijskom upravom u Smederevu i Bezbednosno informativnom agencijom, uhapšeno je 11 lica sa područja Velike Plane i Beograda. Sumnja se da su izvršili krivična dela rasne i druge diskriminacije i špijunaže.

Sumnja se da su, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, imali za cilj da, na osnovu razlike u rasi, boji kože i verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu, u Francuskoj i Nemačkoj krše osnovna ljudska prava i slobode.

„Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Republike Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu, na teritoriji rancuske i Nemačke, krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima. Takođe, cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama u navedenim ličnim svojstvima određenih grupa ljudi“, navodi MUP Srbije.

Kako se dodaje, ove aktivnosti su realizovali u periodu od aprila do septembra 2025. godine, bacanjem zelene boje na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepljenjem nalepnica sa genocidnim sadržajem, postavljanjem svinjskih glava kod muslimanskih verskih objekata, sve na području Pariza, kao i ispred Brandenburške kapije u Berlinu, postavljanjem betoniranih skeleta sa ispisanim porukama.

„Osumnjičeni će u zakonskom roku od 48 sati biti dovedeni u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Smederevu radi saslušanja“, navode iz MUP-a.