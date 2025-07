Jedna „kiss kamera“ je u prethodnim danima pokrenula novi viralni trend, novi „mim“, dodatnu popularnost Koldpleja i probleme u tehnološkoj firmi Astronomer.

Na jednom od brojnih koncerata grupe čiji je pevač Kris Martin, pojavilo se dvoje poslovnih ljudi, dvoje kolega, ali to nije bio vid tim bildinga.

Zagrljaj u kom su uhvaćeni uništio im je brakove, ali je uticao i na njihovu profesionalnu karijeru.

Direktor Astronomera Endi Bajron i šefica ljudskih resursa Kristin Kabot, „heroji“ ove priče, podneli su ostavke nakon što ih je Kris Martin razotkrio.

Foto: Printskrin/Instagram/People Magazine Direktor Astronomera i šefica ljudskih resursa u zagrljaju na koncertu Koldpleja

Iskoristi publicitet

Astronomer je sada, za potrebe PR kampanje, iskoristio momentum i okrenuo ga u svoju korist.

Pozvali su Gvinet Paltrou, glumicu i bivšu suprugu frontmena Koldpleja, da na kratko bude deo njihovog tima.

Nakon skandala stigao je promotivni video, u kojem je Gvinet Paltrou potpisana kao „privremena portparolka“, kako bi „govorila u ime više od 300 zaposlenih u Astronomeru“.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

U kratkom snimku šaljivog tona, objavljenom na nalogu kompanije na mreži X (Iks), Paltrou kaže da želi da odgovori na najčešća pitanja koja su kompaniji postavljana u poslednjih nekoliko dana.

Ona kaže kako je „oduševljena što toliko ljudi ima novootkriveno interesovanje za automatizaciju toka rada sa podacima“.

Jedno pitanje – drugi odgovor

Jedno od najčešćih pitanja je kako se drži tim zadužen za društvene mreže ove kompanije, što se naravno odnosi na kriznu situaciju u koju su upali nakon viralnog snimka sa koncerta Koldpleja.

Paltrou odgovara da još uvek ima mesta za predstojeću konferenciju „Beyond analytics“ koja se održava u septembru, što zapravo nema veze sa pitanjem, ali svakako služi promociji rada Astronomera.

Svoj kratki angažman glumica završava rečima da se „sada vraćaju onome što najbolje rade“, a to je ostvarivanje dobrih rezultata u korist svojih klijenata, još jednom zahvaljujući na „interesovanju za Astronomer“.

Skandal ne ugrožava kvalitet proizvoda

„To je zaista pametan video“, rekao je za Bi-Bi-Si Džordan Grinevej, izvršni direktor PR firme Profil.

„Svi su čuli za ovaj skandal, svi su videli snimak. Ali ako biste otišli niz ulicu i pitali nekoga ko je izvršni direktor kompanije Astronomer, rekli bi ‘onaj tip iz spota grupe Coldplay’, ali ako biste zatim pitali ‘šta Astronomer zapravo radi ili prodaje’, verovatno bi rekli ‘oni su neka vrsta tehnološke kompanije’“, objasnio je on.

Grinevej je rekao da video koji je postao viralan verovatno neće imati previše negativan uticaj na Astronomer u budućnosti, jer viralni skandal „ne pogađa suštinu kvaliteta njihovog proizvoda“.

PR stručnjak smatra da je cilj kompanije bio da stvori svest o brendu među širom javnošću, tako da kompanija ne bude poznata samo po skandalu.

„Znam da postoje neki PR-ovi čija je podrazumevana strategija da se oslanjaju na humor kako bi prebrodili skandal i prevazišli krizu. U većini slučajeva to ne funkcioniše. Ali to je ono što Astronomer pokušava da uradi u ovom slučaju – umesto da zaobiđu stvari, oni se upuštaju u sve to s obe noge. To je često dobra strategija kada je kriza toliko velika i dobro poznata da je ne možete lako izbeći“, rekao je Grinevej.

Astronomer se može šaliti

Priroda ovog skandala daje Astronomeru fleksibilnost da svom odgovoru pristupi s malo više humora, jer kompanija prodaje uslugu prenosa podataka, objasnio je Grinevej.

„Oni se ne šale na račun kvaliteta svog proizvoda, već na račun svog generalnog direktora – koji je sada podneo ostavku.“

Ali dok Astronomer može iz ovoga izaći relativno neoštećen, to nije slučaj sa Endijem Bajronom.

„On i njegova reputacija su druga stvar“, kaže Grinevej, ističući da bi nefer i neetično bilo da je Endi Bajron pravio šalu od ove situacije, „jer je on bio taj koji je počinio neprimereno ponašanje“.

Grinevej kaže da bi „uglavnom primenio istu strategiju“ koju je primenio Astronomer da je bio uključen u ovakvu situaciju.

„Prvo bih smenio generalnog direktora. Da je moguće, voleo bih da pokažem da ovakva vrsta liderske etike u Astronomeru nije prihvatljiva. Ali što se tiče vraćanja fokusa na kompaniju i ono što ona zaista radi – ne mislim da je ovo loš način da se to uradi“, istakao je Grinevej za Bi-Bi-Si.

Izvor: BBC