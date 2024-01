Američka Federalna administracija za avijaciju naredila je proveru 171 aviona tipa 737 MAX 9 koji pripadaju američkim kompanijama ili saobraćaju u SAD.

Doduše, to su inspekcije koje traju po par sati i aviokompanije redom objavljuju da već vraćaju avione u vazduh.

Povod provera bio je novi peh ove serije Boingovih aviona, najbizarniji do sada, a samo pukom srećom – bez žrtava.

U petak je avion Aljaska erlajnsa na letu iz Portlanda do Ontarija ostao bez dela kabine. Na visini od blizu pet kilometara je deo kabine oko jednog prozora naprosto izleteo, ostavljajući rupu veličine poput vrata.

Sedište direktno pored tog prozora nije bilo zauzeto, ali je dečak koji je sedeo na srednjem sedištu povređen iznenadnim padom pritiska. Nije bilo izveštaja da je neko teže povređen.

Mnogo sreće

„Okolnosti su bile izuzetno srećne po putnike“, kaže za „Vreme“ Petar Vojinović, urednik portala o vazduhoplovstvu Tango Six.

„Deo strukture trupa koji je otpao bio je dovoljno veliki, odvajanje se očigledno dogodilo veoma sporo i, najbitnije, na manjoj visini od visine krstarenja“, objašnjava Vojinović.

Avion u kojem je bio 171 putnik i šestoro članova posade okrenuo se i bezbedno sleteo na aerodrom u Portlandu.

No passengers were seated next to a cabin panel that blew out during an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 flight, the head of the US National Transportation Safety Board said https://t.co/UJPMs0poFz pic.twitter.com/tb5j4vPUcD

— Reuters (@Reuters) January 7, 2024