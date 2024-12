„Izvinite, možete da mu kupite ovo?“, kaže mi u Lidlu neki klinac, možda mu je 14 ili 15 godina.

Ali, šta je „ovo“? Neko ogromno čudo, vidim ima fitilj. Kaže, treba mu za doček, a ne prodaje se maloletnicima. Pruža pare. „Ne mogu da ti kupim“, kažem, „to ti ne treba u životu.“

Priznajem, već sam pazario maloletnicima po prodavnicama u Bonu igrice i filmove, ali eksplozivne naprave vala neću.

I mi smo kao klinci na tezgama kupovali petarde, one bledo zelene, relativno male. I junačili se, držali ih u rukama kad pucaju, rizikovali da ostanemo bez prsta i oka.

Ali za Nemce smo trećeligaši. Njihov fetiš prema vatrometu, petardama i eksplozijama u novogodišnjoj noći teško je i opisati.

There is a growing movement in Germany that wants fireworks to be banned. For many Germans, New Year’s Eve has now turned into 3-4 weeks of terror in their neighborhood. Not air pollution as in India but they are very sensitive to noise and isk of fire.pic.twitter.com/KIe171MbBb

— Naren (@naren_doc) December 30, 2024