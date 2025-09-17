Julija Navaljna je rekla da su biološki uzorci njenog muža Alekseja dobijeni prošlog februara i kasnije „bezbedno prokrijumčareni u inostranstvo“. Dve odvojene laboratorijske analize su pokazale da je otrovan

Julija Navaljna, supruga pokojnog ruskog opozicionog aktiviste Alekseja Navaljnog, izjavila je da dva odvojena rezultata medicinskih laboratorijskih analiza pokazuju da je njen muž otrovan pre smrti u arktičkoj kaznenoj koloniji prošle godine.

Navaljni, koji je postao poznat po svojim istragama protiv korupcije i otvorenom protivljenju predsedniku Vladimiru Putinu, iznenada je preminuo u februaru 2024. godine.

Ruske vlasti su odbile da istraže okolnosti njegove smrti, a njegovom smrću ruska opozicija je ostala bez najharizmatičnije figure. Smrt Navaljnog produbila je i podele unutar njegove Fondacije za borbu protiv korupcije.

„Uzorci bezbedno prokrijumčareni u inostranstvo“

Navaljna je u video izjavi rekla da su biološki uzorci njenog muža dobijeni prošlog februara i kasnije „bezbedno prokrijumčareni u inostranstvo“, piše The Moscow Tiems.

Ona je rekla je da su laboratorije u dve različite zemlje nezavisno zaključile da je Navaljni otrovan.

Navaljna nije navela u kojim državama su sprovedeni laboratorijski testovi niti navodnu otrovnu supstancu za koju se kaže da je umešana u smrt njenog muža.

Navaljna je nagovestila da su laboratorijski testovi možda obavljeni u Evropi ili Severnoj Americi kada je optužila „zapadne države“ da odbijaju da istraže smrt njenog muža iz pravnih i političkih razloga.

„Zahtevam da laboratorije koje su sprovele analize objave svoje rezultate. Ovi rezultati su od javnog značaja i moraju biti objavljeni. Svi zaslužujemo da znamo istinu“, rekla je ona.

Nezavisni ruski mediji su prošle godine tvrdili da su istražitelji zaplenili 75 predmeta sa mesta smrti Navaljnog, uključujući i ono što je Navaljni ispovraćao, a zatim su redigovali indikacije o mogućem trovanju.

Pokušaj trovanja novičkom

Navaljni je skoro umro 2020. godine nakon što je otrovan nervnim agensom novičok u Sibiru, bio je zaključak koji su potvrdile nemačke, francuske i švedske laboratorije koje rade u okviru Organizacije za zabranu hemijskog oružja.

Uhapšen je 2021. godine po povratku u Rusiju nakon lečenja u Nemačkoj.

Brisel i Vašington su uveli sankcije visokim ruskim zvaničnicima nakon njegovog zatvaranja i smrti.

Kremlj je negirao bilo kakvu ulogu u smrti Navaljnog, dok procene američkih obaveštajnih službi sugerišu da Putin „verovatno“ nije lično naredio da bude ubijen.