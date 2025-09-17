Julija Navaljna, supruga pokojnog ruskog opozicionog aktiviste Alekseja Navaljnog, izjavila je da dva odvojena rezultata medicinskih laboratorijskih analiza pokazuju da je njen muž otrovan pre smrti u arktičkoj kaznenoj koloniji prošle godine.
Navaljni, koji je postao poznat po svojim istragama protiv korupcije i otvorenom protivljenju predsedniku Vladimiru Putinu, iznenada je preminuo u februaru 2024. godine.
Ruske vlasti su odbile da istraže okolnosti njegove smrti, a njegovom smrću ruska opozicija je ostala bez najharizmatičnije figure. Smrt Navaljnog produbila je i podele unutar njegove Fondacije za borbu protiv korupcije.
„Uzorci bezbedno prokrijumčareni u inostranstvo“
Navaljna je u video izjavi rekla da su biološki uzorci njenog muža dobijeni prošlog februara i kasnije „bezbedno prokrijumčareni u inostranstvo“, piše The Moscow Tiems.
Ona je rekla je da su laboratorije u dve različite zemlje nezavisno zaključile da je Navaljni otrovan.
Navaljna nije navela u kojim državama su sprovedeni laboratorijski testovi niti navodnu otrovnu supstancu za koju se kaže da je umešana u smrt njenog muža.
Navaljna je nagovestila da su laboratorijski testovi možda obavljeni u Evropi ili Severnoj Americi kada je optužila „zapadne države“ da odbijaju da istraže smrt njenog muža iz pravnih i političkih razloga.
„Zahtevam da laboratorije koje su sprovele analize objave svoje rezultate. Ovi rezultati su od javnog značaja i moraju biti objavljeni. Svi zaslužujemo da znamo istinu“, rekla je ona.
Nezavisni ruski mediji su prošle godine tvrdili da su istražitelji zaplenili 75 predmeta sa mesta smrti Navaljnog, uključujući i ono što je Navaljni ispovraćao, a zatim su redigovali indikacije o mogućem trovanju.
Pokušaj trovanja novičkom
Navaljni je skoro umro 2020. godine nakon što je otrovan nervnim agensom novičok u Sibiru, bio je zaključak koji su potvrdile nemačke, francuske i švedske laboratorije koje rade u okviru Organizacije za zabranu hemijskog oružja.
Uhapšen je 2021. godine po povratku u Rusiju nakon lečenja u Nemačkoj.
Brisel i Vašington su uveli sankcije visokim ruskim zvaničnicima nakon njegovog zatvaranja i smrti.
Kremlj je negirao bilo kakvu ulogu u smrti Navaljnog, dok procene američkih obaveštajnih službi sugerišu da Putin „verovatno“ nije lično naredio da bude ubijen.