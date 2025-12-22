Epicentar trgovine narkoticima

22.decembar 2025. Žombor Peter / DW

Mjanmar: Šampion u proizvodnji opijuma

Mjanmar je danas najveći svetski proizvođač opijuma, a droga proizvedena u toj zemlji sve češće završava i na tržištima Afrike i Evrope, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija.

Olga Tomina

Politička zatvorenica

20.decembar 2025. K. S.

Olga Tomina: Snaga nežnosti, umetnost slobode

Jedan protest promenio joj je život u potpunosti. Beloruska mejkap umetnica završila je 2022. iza rešetaka zbog učešća u protestu. Zatvorsko iskustvo ju je ojačalo, ali i naučilo koliko je svaki dan važan. Sada stiže u Beograd