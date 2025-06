Sjedinjene Američke Države prate više projektila ispaljenih iz Irana prema američkim vojnim bazama u Kataru i Iraku, piše CNN.

Sekretar odbrane Pit Hegset i predsednik Združenog štaba Den Kejn nalaze se u prostoriji za krizne situacije, saopštio je neimenovani zvaničnik Bele kuće.

On je ranije naveo da zvaničnici Bele kuće i Ministarstva odbrane nadgledaju potencijalne pretnje napadima na vazdušnu bazu Al Udeid u Kataru. Predsednik SAD Donald Tramp obišao je bazu prošlog meseca, i prvi je predsednik SAD koji je tu bazu posetio od 2003. Godine.

To je najveća američka vojna instalacija na Bliskom istoku.

„Nijedna poseta Zalivu ne bi bila potpuna bez zaustavljanja da pozdravim ljude koji čuvaju Ameriku bezbednom, snažnom i slobodnom“, rekao je Tramp vojnicima u bazi 17.

BREAKING: Iran coordinated their attack on the U.S. air base in Qatar with Qatari officials to „symbolically“ strike the U.S. and to provide an „exit ramp,“ according to the New York Times.

Iran reached out ahead of time to tell Qatar of the attack to „minimize casualties.“… pic.twitter.com/ok9301PPJv

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 23, 2025