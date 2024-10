Američki gigant Gugl je saopštio da će se udružiti sa startapom „Kairos Power“ za izgradnju sedam malih nuklearnih reaktora u SAD. Cilj sporazuma je dodavanje 500 megavata nuklearne energije iz malih modularnih reaktora (SMR) do kraja decenije. Očekuje se da će prvi početi sa radom do 2030. godine, dok će ostatak stići do 2035. godine, prenosi „BBC“.

To je prvi korporativni dogovor o kupovini nuklearne energije od SMR-ova. Mali modularni reaktori su manji od postojećih reaktora. Njihove komponente se grade u fabrici, a ne na licu mesta, što može pomoći u smanjenju troškova izgradnje u poređenju sa fabrikama u punom obimu.

Biće potrebno da američka nuklearna regulatorna komisija odobri Kairosu projektne i građevinske dozvole za ove planove. Startap je već dobio odobrenje za demonstracioni reaktor u Tenesiju, sa datumom koji je planiran za 2027.

Dve kompanije nisu objavile finansijske detalje aranžmana. Google kaže da će struktura ugovora pomoći da se smanje troškovi i da se ranije omogući energija za mrežu.

Ekspanzija veštačke inteligencije – kao i ogromna količina energije koja je potrebna za data centre – doveli su do nekoliko sporazuma između velikih tehnoloških kompanija i nuklearne industrije. U septembru, „Microsoft“ je sklopio sporazum sa kompanijom „Constellation Energy“ da se pogon fabrike „Three Mile Island“ u Pensilvaniji vrati na mrežu. U martu, Amazon je kupio data centar na nuklearni pogon od kompanije „Talen Energy“.