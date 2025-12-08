Radijacija

06.decembar 2025. K. S.

Da li je Černobilj bezbedan?

Zaštitni omotač u nuklearnoj elektrani Černobilj izgrađen da zadrži radioaktivni materijal iz katastrofe iz 1986. godine, više ne može da obavlja svoju glavnu bezbednosnu funkciju zbog oštećenja izazvanog dronom

EU i Ukrajina

06.decembar 2025. K. S.

Mađarski veto na pomoć Ukrajini

Da li će Evropska unija naći način da pomogne Ukrajini nakon veta koji je Mađarska stavila na izdavanje evroobveznica za podršku ratom zahvaćenoj zemlji