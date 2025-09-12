Nepal
Nepal dobio privremenu premijerku
Bivša predsednica Vrhovnog suda Sušila Karki je prvu ženu na čelu vlade Nepala
Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je u petak velikom većinom Njujoršku deklaraciju čiji je cilj da se da novi podsticaj rešenju o dve države za Izrael i Palestince, ali nedvosmisleno isključujući Hamas.
Dok Izrael skoro dve godine osuđuje nemogućnost Generalne skupštine UN i Saveta bezbednosti UN – da osude neviđene napade palestinskog pokreta 7. oktobra 2023. godine, tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija, a usvojen sa 142 glasa za, 10 protiv (uključujući Izrael i SAD) i 12 uzdržanih, je jasan.
„Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. oktobra protiv civila“ i „Hamas mora da oslobodi sve taoce“ koji se drže u Gazi, navodi se u tekstu.
Deklaracija, koju je u julu već potpisalo 17 država, uključujući nekoliko arapskih zemalja, tokom prvog dela konferencije UN o rešenju o dve države, ide još dalje.
„U kontekstu završetka rata u Gazi, Hamas mora da prestane da vrši svoju vlast nad Pojasom Gaze i predati svoje oružje Palestinskoj upravi, uz podršku i saradnju međunarodne zajednice, u skladu sa ciljem suverene i nezavisne države Palestina“, ističe se u tekstu.
„Dan, 12. septembar će se pamtiti kao dan konačne međunarodne izolacije Hamasa“, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na javnom radiju Frans enter neposredno pre današnjeg glasanja.
Prema izvoru iz francuskog predsedništva, deklaracija treba da se posmatra kao osnova za samit kojim će Pariz i Rijad kopredsedavati 22. septembra u UN u Njujorku, gde je predsednik Emanuel Makron obećao da će priznati palestinsku državu.
Izvor: Beta
Bivša predsednica Vrhovnog suda Sušila Karki je prvu ženu na čelu vlade Nepala
