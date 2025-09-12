Ulični umetnik

12.септембар 2025. N. M.

Benksi će morati da otkrije identitet?

Svetski poznati strit-art umetnik Benksi bi konačno mogao da otkrije svoj identitet nakon što je policija pokrenula istragu o njegovom najnovijem umetničkom delu na Kraljevskom sudu pravde u Londonu

Brazil

12.септембар 2025. A.I.

Bolsonaro osuđen na 27 godina robije

Vrhovni sud Brazila osudio je bivšeg predsenika Žaira Bolsonara na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara. SAD presudu naziva “lovom na veštice”