Nekadašnji fudbalski reprezentativac Engleske Gari Lineker neće više biti sportski analitičar na britanskoj nacionalnoj televiziji, saopštio je BBC.

Lineker je podneo ostavku jer je prošle nedelje na društvenim mrežama podelio objavu o ratu u Gazi, na kojoj je pisalo: „Cionizam objašnjen u manje od dva minuta“.

Međutim, objava je uključivala ilustraciju pacova, simbola koji se istorijski koristi kao antisemitska uvreda. Iako se bivši fudbaler izvinio i obrisao objavu, ona je u britanskoj javnosti izazvala lavinu kritika.

„Fudbal je u srcu mog života otkad znam za sebe — i na terenu i u studiju. Duboko mi je stalo do igre i do posla koji sam radio s BBC-jem tokom svih ovih godina. Kao što sam rekao, nikada ne bih svesno podelio nešto antisemitsko — to je protiv svega za šta se zalažem. Ipak, uviđam grešku i uznemirenje koje sam izazvao, i još jednom izražavam iskreno žaljenje. Povlačenje u ovom trenutku deluje kao odgovoran potez“, saopštio je Lineker nakon vesti da odlazi sa javnog servisa.

Povodom Linekerove ostavke oglasio se i Tim Dejvi, generalni direktor britanskog javnog servisa.

„Dogovoreno je da se Gari povuče iz vođenja emisija posle ove sezone. Gari je bio ključni glas u praćenju fudbala na BBC više od dve decenije. Njegova strast i znanje oblikovali su naše sportsko novinarstvo. Zato je poštovan širom Ujedinjenog Kraljevstva, a i šire. Želimo da mu zahvalimo na svemu što je učinio za nas“.

„Rukovodstvu izazivao glavobolje“

Nakon vesti o Linekerovoj ostavci, urednica kulture na BBC-ju Kejti Razal navela je da je bivši fudbaler Lestera, Barselona i Totenhema bio među najplaćenijim voditeljima javnog servisa s razlogom — „publika ga voli, poznaje igru i briljantan je u svom poslu“.

„Ali, malo je reći da je tokom godina zadavao glavobolje rukovodstvu BBC-ja, pošto se iz istaknutog fudbalskog voditelja sve više pretvarao u javnu ličnost s izraženim stavovima koje je delio putem društvenih mreža“, istakla je Razal.

Za BBC je ovo uvek bilo pitanje upravljanja reputacijom, a Lineker je već, u očima rukovodstva, naneo štetu korporaciji ranijim objavama.

„Bilo je teško zamisliti kako može da nastavi da radi za BBC, naročito u trenutku kada je korporacija već upletena u još jednu kontroverzu, vezanu za dokumentarac o Gazi koji je povučen nakon što je otkriveno da je narator sin zvaničnika Hamasa“, istakla je urednica britanskog javnog servisa.

Lineker je i ranije izazivao kontroverze svojim objavama na društvenim mrežama.

Pre dve godine je privremeno suspendovan zbog spora oko nepristrasnosti, izazvanog objavom na društvenim mrežama u kojoj je kritikovao vladinu politiku azila, rekavši da jezik kojim se vlada koristi „nije daleko od onog koji je korišćen u Nemačkoj 1930-ih godina“.

To je dovelo do promene pravila BBC-ja o ponašanju voditelja na mrežama.

„Šta ako se ne slažete s njim?“

Bivši šef informativnog programa i nekadašnji direktor sporta na BBC-ju Rodžer Mouzi izjavio je da je „najveći problem što je BBC dozvolio Gariju Linekeru da ima profil na društvenim mrežama“.

„A ako ste najplaćeniji voditelj na BBC-ju, mislim da je problematično to što počinjete da iznosite mišljenja o bilo čemu što vam padne na pamet kao bivši fudbaler, dok istovremeno nosite šešir BBC-ja“, rekao je Mouzi za BBC 5 Live.

„Mislim da će mnogi reći: zapravo, slažem se s Garijem u vezi s Palestinom. Ali, ako se ne slažete s njim o Palestini, Evropskoj uniji ili drugim temama — zašto vi, kao obavezni pretplatnik, finansirate nekoga ko koristi društvene mreže za širenje stavova koji su vama neprihvatljivi?“, dodao je.

„Ako radite za BBC morate uzeti u obzir širok dijapazon mišljenja i biti empatični prema vrlo raznolikoj publici. A to, po mom mišljenju, nije bio slučaj u njegovim objavama na mrežama“, dodao je Mouzi.

Fudbalska i voditeljska karijera

Gari Lineker je rođen 30. novembra 1960. godine u Lesteru, a karijeru je započeo u lokalnom Lester Sitiju na poziciji napadača. Brzo je napredovao, pa je preko Evertona i Barselone stigao do Totenhema, gde je stekao status legende.

Za reprezentaciju Engleske nastupio je 80 puta i postigao 48 golova. Bio je najbolji strelac Svetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, postigavši 6 golova, uključujući i het-trik protiv Poljske.

Po završetku igračke karijere, Lineker je uspešno prešao u svet medija. Bio je dugogodišnji voditelj legendarne emisije „Meč dana“ na britanskom javnom servisu.

Posle 26 godina, zvanično će napustiti BBC u nedelju 25. maja, nakon poslednje epizode „Meča dana“.

