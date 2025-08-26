„Hrabri srpski narod zaslužuje podršku kako bi obezbedio poštene izbore i pravi put ka integraciji u evropsku porodicu“, izričit je Evropske zelene partije Kiran Kaf

Evropska zelena partija pozvala je Evropsku uniju, i posebno Evropsku narodnu partiju (EPP) čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka (SNS), da hitno izvrši pritisak na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da okonča policijsko nasilje nad mirnim demonstrantima, opozicijom i medijima i da hitno omogući slobodne i poštene izbore.

„Vučićev režim je ušao u potpuno autokratski model: brutalno policijsko nasilje, stotine hapšenja mirnih demonstranata i članova opozicije i očigledan pokušaj izbegavanja izbora“, rekao je kopredsednik Evropske zelene partije Kiran Kaf, prenosi portal Nova.

Hrabri srpski narod zaslužuje podršku

On je ocenio da EU ima stvaran uticaj na Srbiju, politički i ekonomski, i da mora odmah da deluje.

„Hrabri srpski narod zaslužuje podršku kako bi obezbedio poštene izbore i pravi put ka integraciji u evropsku porodicu“, naveo je Kaf.

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci izjavila je da Vučić opstaje na vlasti pomoću represije protiv demonstranata, opozicije i novinara.

Ona je dodala da u Srbiji svakog dana raste broj političkih zatvorenika, jer se ljudi zatvaraju samo zato što govore protiv korupcije i ugnjetavanja.

„Autokrate imaju opasnu naviku da banalizuju i opravdavaju autoritarne prakse u ime takozvane ‘stabilnosti’. Ovo se mora osuditi“, rekla je Ceci.

Evropska narodna partija da zauzme stav

SNS je pridružena članica Evropske narodne partije, najveće političke grupe u Evropskom parlamentu, kojoj pripada i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„EPP mora konačno da zauzme stav. EU mora da izvrši pritisak na srpski režim da se povuče, odgovori na zahteve građana i organizuje slobodne i poštene izbore“, kazala je Ceci.