SAD
Tužba protiv kompanije OpenAI: „ChatGPT je našem sinu pomogao da se ubije“
Amerikanci Met i Marija Rein tvrde da je ChatGPT od pomoćnika za domaće zadatke njihovom sinu Adamu postao - „trener za samoubistvo“
„Hrabri srpski narod zaslužuje podršku kako bi obezbedio poštene izbore i pravi put ka integraciji u evropsku porodicu", izričit je Evropske zelene partije Kiran Kaf
Evropska zelena partija pozvala je Evropsku uniju, i posebno Evropsku narodnu partiju (EPP) čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka (SNS), da hitno izvrši pritisak na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da okonča policijsko nasilje nad mirnim demonstrantima, opozicijom i medijima i da hitno omogući slobodne i poštene izbore.
„Vučićev režim je ušao u potpuno autokratski model: brutalno policijsko nasilje, stotine hapšenja mirnih demonstranata i članova opozicije i očigledan pokušaj izbegavanja izbora“, rekao je kopredsednik Evropske zelene partije Kiran Kaf, prenosi portal Nova.
Hrabri srpski narod zaslužuje podršku
On je ocenio da EU ima stvaran uticaj na Srbiju, politički i ekonomski, i da mora odmah da deluje.
„Hrabri srpski narod zaslužuje podršku kako bi obezbedio poštene izbore i pravi put ka integraciji u evropsku porodicu“, naveo je Kaf.
Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci izjavila je da Vučić opstaje na vlasti pomoću represije protiv demonstranata, opozicije i novinara.
Ona je dodala da u Srbiji svakog dana raste broj političkih zatvorenika, jer se ljudi zatvaraju samo zato što govore protiv korupcije i ugnjetavanja.
„Autokrate imaju opasnu naviku da banalizuju i opravdavaju autoritarne prakse u ime takozvane ‘stabilnosti’. Ovo se mora osuditi“, rekla je Ceci.
Evropska narodna partija da zauzme stav
SNS je pridružena članica Evropske narodne partije, najveće političke grupe u Evropskom parlamentu, kojoj pripada i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
„EPP mora konačno da zauzme stav. EU mora da izvrši pritisak na srpski režim da se povuče, odgovori na zahteve građana i organizuje slobodne i poštene izbore“, kazala je Ceci.
Najava Donalda Trampa da želi da promeni ime Pentagona u „Ministarstvo rata“ izazvala je polemike u Vašingtonu i podsećanje na američku vojnu tradiciju
U eksploziji boce za ronjenje nadomak plaže u mestu Krimovica fragmenti boce za ronjenje su na većoj udaljenosti pogodili dečaka kome je amputirana šaka
Američki predsednik Donald Tramp od početka svog drugog mandata uložio je ogroman novac u različite sektore. Kritičari mu zameraju da koristi svoj položaj – i to prilično otvoreno – kako bi uvećao lično bogatstvo
Američka Nacionalna garda u Vašingtonu počela je u nedelju da nosi oružje. Donald Tramp hoće da je rasporedi i u Čikagu i Baltimoru. Zašto predsednik SAD izvodi vojsku na ulice američkih gradova
