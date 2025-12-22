Načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, preminuo je nakon eksplozije automobila u Moskvi, saopštio je Istražni komitet

Ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji automobila u Moskvi.

Automobil je eksplodirao u ulici Jasenjevaja u Moskvi, prenosi portal RBK, pozivajući se na dva izvora iz policije.

Kako se navodi, general je bio zarobljen u automobilu, ali je kasnije izvađen i hospitalizovan u teškom stanju.

RIA Novosti naknadno je potvrdila da je Sarvarov preminuo.

Foto: AP Photo General Fanil Sarvarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi

„Usled zadobijenih povreda, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je“, rekla je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

„SHOT“, ruski informativni kanal na Telegramu, objavio je da je ispod automobila marke Kia Sorento bila postavljena eksplozivna naprava koja je detonirana nekoliko sekundi nakon što je automobil krenuo.

Prema navodima tog kanala, 56-godišnji general je zadobio višestruke rane od gelera, zatvorene prelome, rane na nozi i prelom kostiju lica.

RBK podseća da je Sarvarov od maja 2024. godine bio načelnik Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga.

U to vreme, kako se navodi, predsedničkim ukazom je unapređen u čin general-potpukovnika.

Izvor: Tanjug

