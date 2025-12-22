„SHOT“, ruski informativni kanal na Telegramu, objavio je da je ispod automobila marke Kia Sorento bila postavljena eksplozivna naprava koja je detonirana nekoliko sekundi nakon što je automobil krenuo.
Prema navodima tog kanala, 56-godišnji general je zadobio višestruke rane od gelera, zatvorene prelome, rane na nozi i prelom kostiju lica.
Foto: AP PhotoGeneral Fanil Sarvarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi
RBK podseća da je Sarvarov od maja 2024. godine bio načelnik Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga.
U to vreme, kako se navodi, predsedničkim ukazom je unapređen u čin general-potpukovnika.
Izvor: Tanjug
