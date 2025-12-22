Olga Tomina

Politička zatvorenica

20.decembar 2025. K. S.

Olga Tomina: Snaga nežnosti, umetnost slobode

Jedan protest promenio joj je život u potpunosti. Beloruska mejkap umetnica završila je 2022. iza rešetaka zbog učešća u protestu. Zatvorsko iskustvo ju je ojačalo, ali i naučilo koliko je svaki dan važan. Sada stiže u Beograd

SAD

19.decembar 2025. I.M.

Tramp suspendovao lutriju za zelene karte

Posle nedavnih oružanih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, Trampova administracija odlučila je da pauzira program lutrije za zelene karte, iako je reč o programu ustanovljenom zakonom