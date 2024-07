Predsednik Sjedinjen Američkih Država Džo Bajden (81) saopštio je da odustaje od svoje kandidature za reizbor.

Kako prenosi CNN, predsednik Bajden je na mreži „X“ (Iks) na svom zvaničnom nalogu objavio da napušta predsedničku trku i najavio da će se o detaljima obratiti nacije kasnije ove nedelje.

„Bila mi je najveća čast u životu da služim kao vaš predsednik“, napisao je Bajden.

„Verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i da se fokusiram isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsednika do kraja svog mandata.“

„Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je da izaberem Kamalu Haris za svog potpredsednika. I to je bila najbolja odluka koju sam doneo. Danas pružam punu podršku da Kamala bude kandidatkinja naše stranke ove godine. Demokrate – vreme je da zbijemo redove i pobedimo Trampa. Uradimo to“, napisao je Bajden.

CNN komentariše da je Bajdenov odlazak okončao nedelje neizvesnosti kada je posle prvog TV duela sa Donaldom Trampom kampanju potpuno zasenilo pitanje njegovih godina, izdržljivosti i mentalnih sposobnosti i da li bi, u slučaju pobede, uopšte mogao da vodi zemlju još četirin godine.

Dok je Bajden gubio podršku, neuspeo atentat je Donaldu Tramu dao vetar u leđa. Sve više prominentnih demokrata i njihovih pristalica sve je glasnije tražilo da se Bajden povuče iz predsedničke trke.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024