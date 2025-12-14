U pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 ljudi

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je najmanje 12 ljudi ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju usmerenoj na jevrejsku zajednicu, a 29 je prebačeno u bolnicu – uključujući i dete, piše Rojters.

Na plaži se održavao događaj povodom početka Hanuke, kojem je prisustvovalo više od 1.000 ljudi, navodi policija.

U pucnjavi je poginuo i jedan napadač.

Prema saopštenju policije ranjena su i dvojica policajaca, piše Bi-Bi-Si.

Australijska policija saopštila je da se druga osoba koja je osumnjičena za napad nalazi u kritičnom stanju, prenosi Ej-Bi-Si.

Prema navodima policije, jedan od osumnjičenih napadača bio je poznat vlastima, ali nije smatran za neposrednu pretnju bezbednosti.

Komesar policije Novog Južnog Vesla Mal Lenjon saopštio je da stanje povređenih varira i da su povrede ozbiljne.

„Pucnjava je zvanično proglašena terorističkim incidentom“, rekao je Lenjon, dodajući da policija istražuje mogućnost da je u napadu učestvovao i treći napadač.

Identifikovan jedan od osumnjičenih za napad

Kako piše Ej-Bi-Si Njuz, a prema rečima visokog zvaničnika policije, jedan od osumnjičenih za napada bio je Navid Akram, muškarac iz jugozapadnog dela grada.

One of terrorists in Sidney , Australia😮‍💨 pic.twitter.com/20UqpAbaq0 — Magic Flower (@MagicFlower22) December 14, 2025

Jedan od dvojice napadača ubijen je na licu mesta, dok je drugi ranjen i zadržan u pritvoru u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Kako Ej-Bi-Si Njuz, nije poznato koji od njih je identifikovani Naveed Akram.

Scene potpunog haosa

Na društvenim mrežama pojavio se prvi snimak pucnjave na Bondi plaži u Sidneju, na kojem se čuju rafali dok ljudi u panici beže sa jedne od najposećenijih plaža u Australiji.

Svedoci opisuju scene potpunog haosa, straha i konfuzije, dok su hiljade ljudi u panici pokušavale da se sklone.

„Hiljade ljudi je samo počelo da trči. Otvorio sam zadnju kapiju kafića mog prijatelja i pustio sve unutra. Samo sam video ljude kako beže“, rekao je jedan od svedoka za australijski 9News.

Two gunmen opened fire on 2,000 celebrating Hanukkah at Bondi Beach Sydney 2 suspects in custody, multiple dead and injured including police officer Witnesses report up to 50 shots fired. Investigation ongoing. This comes as anti-Jewish hate crimes hit record levels glo🅱️ally pic.twitter.com/m8Fpt6j3sl — Boi Agent One (@boiagentone) December 14, 2025

Hotel Ravesis, koji se nalazi na obali, zatvoren je nakon incidenta, ali je jedna od zaposlenih naveo da su jednu prostoriju ostavili otvorenom za ljude koji su bili „previše uplašeni da izađu“.

„Kroz prozor smo videli stotine ljudi kako trče uz Hall Street. Pomislila sam da je cunami“, rekla je radnica hotela.

Pretpostavlja se da je incident povezan sa proslavom Hanuke koja se održavala na plaži.

⚡️ Terrorists opened fire on people during Hanukkah celebrations in Australia A shooting occurred at Bondi Beach in Sydney. Witnesses reported hearing up to 50 shots, according to The Sydney Morning Herald. Police have detained two suspects, and the operation is ongoing. One… pic.twitter.com/li5zDB6e85 — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Svetski mediji prenose snimak sa društvenih mreža na kom se vidi kako je jedan prolaznik savladao i razoružao jednog od napadača.

Snimak objavljen na društvenim mrežama, kako navodi britanski Gardijan, prikazuje kako prolaznik obara na zemlju jednog od navodnih napadača na plaži Bondi i otima mu pušku.

Prolaznik koji je zastavio jednog od napadača zadobio je dve rane, ali nije životno ugrožen, javljaju australijski mediji.

Improvizovane eksplozivne naprave

Policija je uspostavila zonu zabrane pristupa i dovela specijalizovanu opremu za uklanjanje improvizovanih eksplozivnih naprava,ali još nije potvrđeno gde tačno se nalazi ova zona.

Australijska policija sumnja da su napadači postavili eksplozivne naprave i trenutno vrše pretragu područja, javlja Ej Bi-Si.

Pozvali su građane da izbegavaju da se kreću u tom delu Sidneja.

Tokom istrage, policija je saopštila da je u tom području pronađen „više sumnjivih predmeta“ koje ispituju specijalizovani službenici.

„Činjenica da je prvi dan Hanuke, vrste oružja… Neki od drugih predmeta koje smo našli na mestu događaja – kao što sam rekao, pronašli smo improvizovanu eksplozivnu napravu u automobilu koja je povezana sa preminulim izvršiocem“, rekao je komesar policije Lajnon, prenosi Bi-Bi-Si.

„Nije bilo izveštaja o bilo kakvim drugim incidentima u Sidneju povezanim sa ovim incidentom“, saopštila je policija.

Australijski premijer: Napad je „čin zlog antisemitizma“

Australijski premijer Entoni Albaneze nazvao je pucnjavu na plaži Bondi ciljanim napadom na Australijance na dan koji bi trebalo da bude „dan radosti“.

„Čin zlog antisemitizma, terorizam koji je pogodio srce naše nacije“, rekao je on.

Predsednik Izraela Isak Hercog pozvao je australijsku vladu da otpočne borbu protiv talasa antisemitizma koji pogađa australijsko društvo, preneo je Rojters.

Fon der Lajen: Evropa ujedinjena protiv nasilja

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je šokirana napadom, poručujući da je Evropa ujedinjena protiv nasilja, antisemitizma i mržnje.

„Šokirana sam tragičnim napadom na plaži Bondi. Upućujem svoje iskreno saučešće porodicama i najmilijima žrtava“, napisala je Fon der Lajen na društvenoj mreži Iks.

Poručila je da Evropa stoji uz Australiju i jevrejske zajednice širom sveta.

„Ujedinjeni smo protiv nasilja, antisemitizma i mržnje“, navela je predsednica Evropske komisije.

Đurić: Solidarnost sa jevrejskom zajednicom u Australiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je žaljenje i solidarnost sa jevrejskom zajednicom u Australiji, zbog pucnjave na plaži Bondi u Sidneju.

„Zgrožen i slomljenog srca zbog brutalnog napada na porodice koje slave Hanuku u Sidneju. Ciljanje dece, roditelja i cele zajednice okupljene u miru je čisto zlo“, napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da za napad „nema opravdanja, izgovora i sive zone“, kao i da „napadi na ljude koji slave svoju veru i tradiciju pogađaju samu suštinu naših zajedničkih vrednosti“.

„Moje misli su sa žrtvama i jevrejskom zajednicom, svim Australijancima, Izraelcima i dobrim ljudima svuda, i verujem da će vlasti odlučno delovati kako bi održale pravdu i zaštitile sve zajednice od mržnje i nasilja“, dodaje se u objavi.

Pucnjava na plaži Bondi jedan je od najozbiljnijih napada na pripadnike jevrejske zajednice i njihove objekte u Australiji od početka izraelskog rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze u oktobru 2023.

Masovne pucnjave su retke u Australiji, koja ima reputaciju jedne od najbezbednijih zemalja. Poslednji takav incident dogodio se 1996. godine, kada je naoružana osoba ubila 35 ljudi u turističkom mestu u Tasmaniji.