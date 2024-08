Novinar, poznat po tome što se suprotstavlja američkim, britanskim i izraelskim ratnim zločinima u Pojasu Gaze, uhapšen je na londonskom aerodromu „Hitrou“. Medherst ima više od milion pratilaca na društvenim mrežama, piše „Politika”.

U video-snimku na društvenoj mreži X, Medherst je otkrio da ga je na aerodromu uhapsilo šestoro policajaca, da je zadržan skoro 24 sata, uključujući i držanje u samici, i da mu je oduzeta elektronska oprema.

Novinar u videu opisuje metode policijske države protiv antiratnih novinara u Britaniji. Novinaru nisu dozvolili da pozove porodicu ili prijatelje, a policija mu je saopštila da će svaki razgovor sa advokatima biti pod audio-nadzorom, što je jasno kršenje prava advokata i klijenta.

Kontroverzni Zakon o terorozimu

Medherst je izjavio: „Uhapsili su me prema članu 12 Zakona o terorizmu iz 2000. godine i optužili me da sam navodno izrazio mišljenje koje podržava zabranjenu organizaciju, ali nisu hteli da mi objasne šta to znači“.

Član 12 Zakona o terorizmu u Ujedinjenom Kraljevstvu odnosi se na podršku terorističkim organizacijama i uključuje aktivnosti poput govora ili ponašanja koje mogu biti protumačene kao podrška terorizmu.

Hamas je među organizacijama koje je vlada Britanije proglasila terorističkim. Hamas je u Britaniji potpuno zabranjen 2021. godine, sa ciljem kriminalizacije podrške palestinskom narodu.

Medherst je prvi novinar koji je uhapšen prema članu 12. Odredbe ovog zakona izmenjene su 2019. a prema njima osoba može biti osuđena na zatvorsku kaznu do 14 godina zatvora za „izražavanje mišljenja koje podržava zabranjenu organizaciju“. Ovaj zakon je uvela laburistička vlada Tonija Blera.

U slučaju Medhersta, u pitanju je komentar koji brani pravo Palestinaca da se odupru stranoj vojnoj okupaciji i genocidu, koji je definisan kao „podrška terorizmu“.

Medherst je odbacio ove optužbe: „Kategoricki i u potpunosti odbacujem sve optužbe policije. Nisam terorista i nemam krivični dosije. Do sada nikada nisam bio u pritvoru. Oboje mojih roditelja su dobili Nobelovu nagradu za mir za rad kao mirovnjaci Ujedinjenih nacija. Imali su ogroman uticaj na moj pogled na svet“, prenosi RT Balkan.

Ko je Ričard Medherst?

Ričard Medherst je nezavisni novinar, politički analitičar i aktivista, poznat po svojim kritičkim stavovima prema zapadnim intervencionističkim politikama, posebno u vezi sa Bliskim istokom.

Rođen je i odrastao u multikulturalnom okruženju. Medherstova majka je Sirijka, otac Britanac. Rođen je u Siriji, a roditelji su mu bili diplomatski službenici u Libanu, Siriji, Indiji i Pakistanu.

Medherst je postao poznat po svojim oštrim kritikama američke, britanske i izraelske politike, posebno u kontekstu rata u Siriji, rata u Jemenu i sukoba u Palestini. Aktivno se zalaže za prava Palestinaca i često koristi svoje platforme na društvenim mrežama i YouTube kanalu da bi širio informacije koje smatra nedovoljno pokrivenim u mejnstrim medijima.

Njegov rad obuhvata analize geopolitike, međunarodnih odnosa i ratnih zločina, a njegovi video-snimci i članci redovno privlače pažnju zbog dubinskog istraživanja i neustrašivog pristupa kontroverznim temama. Medherst ima preko milion pratilaca na društvenim mrežama, gde često diskutuje o temama kao što su imperijalizam, kolonijalizam, i medijska propaganda.

Javnosti je poznat i po tome što je vodio kampanju za oslobađanje osnivača „Vikiliksa” Džulijana Asanža.

Novinari- teroriste i britanska demokratija

Medherstov slučaj, iašak, nije iznenađenje. U Velikoj Britaniji je u proteklih 18 meseci privedeno više antiratnih aktivista i nezavisnih novinara.

FBI je 9. avgusta izvršio raciju u kući Skota Ritera, bivšeg obaveštajnog oficira američkog marinskog korpusa i inspektora za oružje Ujedinjenih nacija u severnom delu Njujorka. Riter je tada izjavio: „Postao sam meta jer želim da poboljšam odnose između SAD i Rusije zalažem se za mir.“

Ovom kritičaru rata NATO-a protiv Rusije u Ukrajini Stejt department je oduzeo pasoš na aerodromu „Džon F. Kenedi“ u junu, kada je trebalo da otputuje na konferenciju u Rusiju, piše Glas javnosti.

U Britaniji je nekoliko nezavisnih novinara i antiratnih aktivista privedeno u proteklih 18 meseci na osnovu zakona o borbi protiv terorizma. Među njima su Krejg Mari, novinar sajt „Grejzoun“ Kit Klarenberg i francuski izdavač Ernest More. Desetine propalestinskih aktivista suočilo se sa noćnim racijama, pritvorima i ispitivanjima prema antiterorističkom zakonu.

Kako je rekao Medharst u video-izjavi: „Iako sam bezuslovno pušten, ja sam u limbu, ne znam da li ću biti optužen za tri meseca“, dodajući da Britanija „ne može da se zove demokratijom dok se hapse novinari i tretiraju kao ubice“.

