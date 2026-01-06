Venecuela je pala u američke ruke, na redu je Grenland, poručuje predsednik SAD Donald Tramp. To bi bio kraj NATO saveza, upozoravaju iz Danske

Pre nekoliko dana počela je i zvanično invazija predsednika SAD Donalda Trampa na druge zemlje. Krenuo je od Venecuele i otmice njenog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge. Sada podseća na ranije planove.

Među njima, Tramp je pojačao pretnje da će Grenland, samoupravnu dansku teritoriju na Arktiku, pripojiti Sjedinjenim Američkim Državama.

Ako američki izvrši invaziju na Grenland, to će značiti kraj NATO saveza, izjavila je na to danska premijerka Mete Frederiksen.

Ona je u intervjuu za televizijsku stanicu TV2 poručila da Trampa treba shvatiti „ozbiljno kada kaže da želi Grenland“.

„Ali ću jasno staviti do znanja da ako SAD odluče da vojno napadnu drugu članicu NATO-a, onda sve prestaje, uključujući NATO, a samim tim i bezbednost koja je uspostavljena od kraja Drugog svetskog rata“, poručila je danska premijerka.

Zašto Tramp želi Grenland?

Tramp dugo insistira da se ostrvo bogato mineralima, koje je autonomno, ali je deo Danske i stoga pripada vojnom savezu NATO, pridruži SAD, nazivajući to „strateškom nužnošću“ i odbijajući da isključi upotrebu sile ili ekonomske prisile.

„Bavićemo se Grenlandom za oko dva meseca, ali hajde da o tome razgovaramo za 20 dana“, rekao je Tramp, ne dajući više informacija o tome šta će se tada desiti.

Tramp je to rekao nakon što su SAD pokrenule napade na Venecuelu i uhapsile njenog predsednika Nikolasa Madura. Dramatičan razvoj događaja izazvao je strah širom Evrope da bi Vašington sada mogao da anektira Grenland, zbog čega su usledile brojne izjave da mora da se poštuje međunarodno pravo i teritorijalni integritet država.

Američke težnje da preuzmu Grenland nisu došle tek sa Trampom i njegovim stupanjem na dužnost januara prošle godine.

Tramp je samo podgrejao nekoliko vekova staru ideju o američkom Grenlandu.

Udvarači iz Sjedinjenih Država oko najvećeg ostrva na svetu obigravaju još od 19. veka.

Nov je jedino način na koji Tramp to želi da uradi.

Šta kaže UN?

Povodom situacije sa svrgnutim venecuelanskim predsednikom, hitno je u ponedeljak (5. januar) zasedao i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

I saveznici i protivnici SAD danas su iskoristili hitan sastanak Saveta bezbednosti UN da izraze protivljenje američkoj vojnoj operaciji u Venecueli u kojoj je zarobljen lider te zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga.

Pred najmoćnijim telom UN predstavnici mnogih zemalja osudili su intervenciju predsednika Donalda Trampa u toj južnoameričkoj državi i njegove nedavne izjave u kojima je nagovetio o mogućnosti širenja vojnog delovanja na zemlje kao što su Kolumbija i Meksiko, zbog optužbi za trgovinu narkoticima.

Osvrnuli su se i na Grenland, a Danska je pažljivo osudila američke planove za preuzimanje tog ostrva bogatog mineralima, ne pominjući poimence svog NATO saveznika.

„Nepovredivost granica nije nešto o čemu se pregovara“, rekla je Kristina Markus Lasen, danska ambasadorka pri UN-u.

