Milorad Dodik, koji i dalje dela kao predsednik RS iako zvanično nema mandat, navodno pregovara o „mirnom“ odlasku iz politike. Sa druge strane, ima naznaka i da je spreman na totalni politički obračun

Politička scena u Republici Srpskoj (RS) ulazi u turbulentnu fazu. Radovan Višković više nije entitetski premijer, a Siniša Karan je sklonjen sa pozicije ministra unutrašnjih poslova u procesu formiranja „neustavne“ vlade.

Obojica su donedavno bili među najbližim saradnicima Milorada Dodika.

Ni sam Dodik više nije predsednik RS, nakon što mu je Centralna izborna komisija oduzela mandat nakon sudske presude, mada se Dodik i dalje ponaša kao predsednik i to se u RS naširoko prihvata, piše DW.

Prema medijima, diplomatski napori usmereni su na to da Dodik „mirno“ prihvati odlazak.

Presudom Suda BiH proglašen je krivim zbog nepoštovanja odluka Visokog predstavnika i narednih šest godina ne može obavljati javne funkcije.

Iako javno osporava legitimitet Suda BiH, Dodik je uplatio 36.000 maraka kako bi zatvorsku kaznu zamenio novčanom. Neki posmatrači kažu da je time faktički prihvatio odluku koju deklarativno negira.

„Tajni razgovori“

Dodik je, navodno, poslednjih meseci imao nekoliko neformalnih susreta sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Zvanične potvrde nema, ali prema navodima RTV BN, izvori bliski Dodiku tvrde da mu je preporučeno „mirno povlačenje“ iz politike uz garanciju da neće biti novih procesa.

Mediji podsećaju na Šmitovu izjavu s početka mandata: „Dodik i ja se poznajemo godinama. Imam poziv da dođem na njegovo privatno imanje. Možda možemo o tome pričati kasnije. Prvo ćemo raditi, ja sam Nemac, pa ćemo onda piti rakiju.“

Dok traje pritisak Zapada, Dodik je podršku potražio u Mađarskoj gde je premijer Viktor Orban izjavio: „Milorad Dodik, predsednik RS, je u Budimpešti. Dodik je osuđen jer odbija da igra kako Brisel svira. Mađarska odbija da prihvati tu odluku.“

Ovakve izjave naišle su na protest Ministarstva spoljnih poslova BiH koje podseća da Dodik više nije predsednik RS, te ocenjuje da se Orbanovo ponašanje kosi s diplomatskom praksom i vređa građane BiH.

Dodik želi sve konce u rukama

Iako formalno bez funkcije, Dodik nastoji da zadrži kontrolu nad političkim procesima. Njegovo nepoverenje prema najbližim saradnicima očituje se i u slučaju članice Predsedništva BiH Željke Cvijanović koja, iako je na američkoj „crnoj listi“, boravi u Vašingtonu.

Opozicija tvrdi da se ona distancira od Dodika, ali on je pred put, kako piše portal Raport, imenovao bivšu savetnicu Anu Trišić-Babić da prati Cvijanović i prenosi njegove poruke američkim zvaničnicima.

Portal navodi da će Cvijanović u Vašingtonu biti obaveštena da Dodik mora da napusti političku scenu i poštuje presude Suda BiH, uključujući održavanje prevremenih izbora za predsednika RS, što bi moglo označiti kraj njegove političke karijere.

Prema analitičaru Srećku Latalu, sudbina Dodika mogla bi se rešavati u narednim danima. On podseća da informacije o susretima sa Šmitom nisu potvrđene, ali da pritisak dolazi prvenstveno iz SAD i da je boravak Željke Cvijanović u Vašingtonu deo tog procesa.

„Za Amerikance su mir i stabilnost Balkana strateški interes i to se jasno pokazuje u porukama upućenim i Dodiku i Vučiću“, rekao je Latal za DW.

Američki cilj je da se spreče eskalacije i osigura stabilnost uoči novih izbornih ciklusa. U tom kontekstu, smatra sagovornik DW, Vašington očekuje da se Dodik povuče i otvori prostor za nove lidere u RS.

Opstanak do opštih izbora?

Novinar Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA) Ranko Mavrak veruje da Dodik nastoji da zadrži kontrolu u Banjaluci, ali i uticaj na političke procese u BiH.

„Iako bez formalne pozicije, on kao predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i dalje ima moć koju će preko svojih marioneta u telima vlasti sigurno demonstrirati“, kaže Mavrak za DW.

Demontaža „paralelne strukture moći“ mogla bi potrajati. „Ona neće nestati za dva meseca kada budu održani izbori za novog predsednika RS“, objašnjava Mavrak, dodajući da je realno očekivati da do redovnih opštih izbora u oktobru 2026. godine BiH bude „žrtva Dodikovih osvetničkih ambicija“.

Krivične prijave zbog pronevere novca

Mavrak upozorava da se Dodik već ponaša poput „ranjene zveri“ koja je spremna da povuče u politički ponor sve one koji mu nisu bezuslovno odani.

„Problem je što će BiH trpeti zbog stalnih blokada, a prvi na meti će biti reformski procesi na putu ka EU“, zaključuje Mavrak.

Pojedini analitičari ocenjuju da još nije došlo do „loma“ u vrhu SNSD-a i da će Dodikov politički kraj i „beg“ uslediti tek kada ga optuže za pronevere miliona.

Nagoveštaj tih procesa stiže i iz opozicione Liste za pravdu i red. Lider stranke Nebojša Vukanović podneo je novu krivičnu prijavu protiv Dodika, bivšeg premijera RS Radovana Viškovića i ruskog biznismena Rašida Serdarova zbog afere „Comsar-Serdarov“.

Portal Radiosarajevo prenosi da je RS oštećena za više od 300 miliona maraka kroz sumnjive koncesije za rudnik u Ugljeviku, dok je većina novca završila na ofšor računima.

Vukanović tvrdi da je reč o „pljački ogromnih razmera“ naglašavajući da i pravosuđe snosi jednaku odgovornost kao i počinioci, ukoliko nastavi da ignoriše prijave.

Centralna izborna komisija BiH zakazala je prevremene izbore za predsednika RS za 23. novembar. Taj datum mogao bi biti prelomni trenutak. Pokaže li Dodik da i dalje drži poluge vlasti, BiH ulazi u novi period političke neizvesnosti – do opštih izbora 2026. godine.