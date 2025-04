Donald Tramp i početak kraja sveta koji poznajemo

Najlošija varijanta po globalnu ekonomiju jeste eskalacija praćena uvođenjem nekog od oblika finansijskih sankcija koje bi SAD primenile protiv zemalja koje su na američke carine uzvratile trgovinskim kontramerama. Kina je to već učinila uvođenjem carina od 34 odsto na američku robu i najavom da će se “boriti do kraja”, dok Evropska unija najavljuje slične mere. Ovakav razvoj događaja doveo bi do povećanja finansijske nesigurnosti u sistemu i verovatnog smanjenja globalne uloge američkog dolara. Delovanje SAD je postalo teško predvidivo