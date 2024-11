Donalda Trampa su tek retki američki mediji proglasili pobednikom, a predsednik Francuske Emanuel Makron već mu je čestitao objavom na društvenoj mreži Iks.

„Čestitam predsedniku Donaldu Trampu. Spremni da radimo zajedno kao što smo to već radili četiri godine. Sa vašim i sa mojim uverenjima. S poštovanjem i ambicijom. Za više mira i prosperiteta“, napisao je Makron.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe je čestitao Donaldu Trampu na Iksu, tako što je objavio fotografiju na kojoj sa svojom suprugom Sarom pozira zajedno sa njim.

„Dragi Donalde i Melanija”

„Dragi Donalde i Melanija Tramp, čestitamo na najvećem povratku u istoriji! Vaš istorijski povratak u Belu kuću nudi novi početak za Ameriku i moćnu posvećenost velikom savezu između Izraela i Amerike. Ovo je ogromna pobeda! Sa iskrenim prijateljstvom, tvoji Benjamin i Sara Netanjahu“, napisao je Netanjahu.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

I britanski premijer Kir Starmer čestitao je Trampu na pobedi na američkim izborima.

„Čestitam izabranom predsedniku Trampu na istorijskoj pobedi na izborima. Radujem se radu sa vama u godinama koje su pred nama. Kao najbliži saveznici, stojimo rame uz rame u odbrani naših zajedničkih vrednosti slobode, demokratije i preduzetništva. Od rasta i bezbednosti do inovacija i tehnologije, znam da će posebni odnosi Velike Britanije i SAD nastaviti da napreduju sa obe strane Atlantika u godinama koje dolaze“, rekao je on.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Trampu je čestitao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na njegovoj „impresivnoj izbornoj pobedi“.

„Sećam se sjajnog sastanka sa predsednikom Trampom u septembru, kada smo detaljno razgovarali o strateškom partnerstvu Ukrajine i SAD, Planu pobede i načini da se stane na kraj ruskoj agresiji na Ukrajinu. Cenim posvećenost predsednika Trampa pristupu „miru kroz snagu“ u globalnim poslovima. Upravo to je princip koji praktično može da približi pravičan mir u Ukrajini. Nadam se da ćemo to zajedno sprovesti u delo“, napisao je između ostalog Zelenski na društvenoj mreži Iks.

„EU i SAD više od saveznika“

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen čestitala je Trampu i pozvala ga da radi sa njom na „transatlantskom partnerstvu“.

Ona je rekla da su EU i SAD „više od saveznika“, i da dele duboku vezu „u našoj zajedničkoj istoriji, posvećenosti slobodi i demokratiji i zajedničkim ciljevima bezbednosti i mogućnosti za sve“.

„Hajde da radimo zajedno na transatlantskom partnerstvu koje nastavlja da pruža rezultate za naše građane. Milioni radnih mesta i milijarde u trgovini i investicijama sa obe strane Atlantika zavise od dinamike i stabilnosti naših ekonomskih odnosa“, poručila je Fon der Lajen.

Premijer Indije Narendra Modi čestitao je Trampu na njegovoj pretpostavljenoj pobedi i uputio mu „srdačne čestitke svom prijatelju“, pored nekoliko fotografija na kojima se dvojica muškaraca čvrsto grle i drže za ruke.

„Dok nadograđujete uspehe svog prethodnog mandata, radujem se obnavljanju naše saradnje u cilju daljeg jačanja sveobuhvatnog globalnog i strateškog partnerstva Indije i SAD. Zajedno, hajde da radimo na boljitku naših ljudi i da promovišemo globalni mir, stabilnost i prosperitet“, napisao je Modi.

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

„Srbija posvećena saradnji sa SAD”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jena društvenoj mreži Iks, u trenutku kada je Tramp proglašavao svoju pobedu, čestitao republikanskom predsedničkom kandidatu.

„Čestitam Donaldu Trampu na pobedi. Zajedno se suočavamo sa ozbiljnim izazovima koji su pred nama. Srbija je posvećena saradnji sa SAD na stabilnosti, prosperitetu i miru“, napisao je Vučić uz fotografiju njega i Trampa na kojima su obojica nasmejani, a Tramp drži podignut palac.

Честитам @realDonaldTrump на победи. Заједно се суочавамо са озбиљним изазовима који су пред нама. Србија је посвећена сарадњи са САД на стабилности, просперитету и миру. 🇷🇸🤝🇺🇸 pic.twitter.com/rmJ9f3yeyN — Александар Вучић (@predsednikrs) November 6, 2024

Mađarski premijer Viktor Orban pozdravio je rezultate izbora u SAD.

„Dobro jutro Mađarska! Na putu ka prelepoj pobedi“, napisao je Orban na svojoj Fejsbuk stranici.

“Good morning Hungary, on the road to a beautiful victory. It’s in the bag”. Vote counting is under way, but #Hungarian PM Viktor Orban is certain of a Trump victory. pic.twitter.com/xQAofIc7k1 — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) November 6, 2024

„Povratak pravog ratnika“

Nekadašnji Bivši brazilski predsednik, krajnji desničar Žair Bolsonaro, jedan od najvećih Trampovih obožavalaca, pozdravio je „povratak pravog ratnika“ nakon „epske pobede“ na američkim izborima.

„Nasuprot svim protivljenjima globalista i duboke države, Tramp se vraća kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država da završi svoju misiju: da obnovi veličinu svoje nacije, zaštiti interese svog naroda i radi na tome da svet bude slobodniji, mirniji i sigurniji“, napisao je Bolsonaro na društvenom mreži Iks.

Bolsonaro je istakao da je očigledan rezultat izbora ne samo povratak Trampa u Belu kuću, „već i trijumf volje naroda nad arogantnim planovima elite koja prezire naše vrednosti, uverenja i tradiciju“.

„Ovaj trijumf je istorijski — prekretnica koja ponovo rasplamsava plamen slobode, suvereniteta i istinske demokratije“, dodao je Bolsonarno.

Populistički predsednik Salvadora Najib Bukele objavio je na društvenoj mreži Iks fotografiju na kojoj se rukuje sa Trampom uz poruku:

„Čestitike izabranom predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu. Neka vas Bog blagoslovi i vodi“, napisao je Bukele.