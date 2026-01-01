Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.
Oko 600 dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.
U budvanskoj policiji „Vijestima“ je rečeno da su izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.
Kako su kazali niko nije povređen.
„Vijestima“ u Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili kako je došlo do kraha.
Izvor: Vijesti
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.