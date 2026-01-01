Pravi šou dronova priređen je na dočeku Nove godine u Budvi, ali umesto spektakla u vazdruhu, dronovi su završili u moru

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.

Oko 600 dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

View this post on Instagram A post shared by Подгорички времеплов (@podgoricki_vremeplov)

U budvanskoj policiji „Vijestima“ je rečeno da su izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali niko nije povređen.

„Vijestima“ u Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili kako je došlo do kraha.

Izvor: Vijesti