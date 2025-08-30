Hrvate u današnjem svetu niko ništa ne pita, kaže filozof Boris Buden. Ali „zato je tu bolja prošlost. Ko to kaže, ko to laže da su ustaše izgubile Drugi svetski rat?“

Talas desničarskih ispada u Hrvatskoj ovog leta – uključujući masovni koncert Marka Perkovića Tompsona – ponovo je izazvao debate, piše Dojče vele.

Poznati filozof Boris Buden tu vidi beg u „slavnu prošlost“ i kaže da su novokomponovane ustaše samo „pet black boysi“ vlasti.

Na danas (ponovo) popularan poklič „ajmo, ajmo, ustaše!“, što on nalazi indikativnim, Buden odgovara pitanjem: „A kamo? U budućnost sigurno ne. Hrvatska nacija nema budućnosti. Izumreće do kraja ovog veka. Generacija koja danas arlauče ovaj slogan, među poslednjima je. Znaju sve što je bilo, ali za njih više niko neće znati.“

Ovaj teoretičar objašnjava zatim da je takvoj vrsti javnosti – prošlost sve što im je preostalo, jedina dimenzija u kojoj još mogu slobodno i suvereno oblikovati svoj život.

Sve ostalo je po njemu u tuđim rukama: pitanje rata i mira, socijalne pravde i materijalnog blagostanja, pretnja klimatske katastrofe i nuklearnog samouništenja.

„O svemu tome ni njih, ni njihovu naciju niko više ništa ne pita. Ali zato je tu bolja prošlost. Ko to kaže, ko to laže da su ustaše izgubile Drugi svetski rat? Istorija nikada nije bila hrpa objektivnih činjenica, nego stvarnost našeg aktuelnog odnosa prema njoj. To je očigledno“, ukazuje Buden.

Ustašluk kao nestašluk

Stoga primećuje da današnjim ustašama nisu potrebni ni Jugoslavija niti komunisti da bi potonje svakoga dana, u svakom pogledu, sve više pobeđivali.

„I to s lakoćom, kao kućni ljubimci vlasti, njeni mili pet black boysi koje ona pazi i mazi i čiji je ustašluk za nju samo benigni nestašluk. A tu je i moćno civilno društvo. Ne samo pocrnela veteranska klijentela, nego i Hrvatska katolička crkva, realno egzistirajući dokaz konačnog trijumfa materijalističkog ateizma. Što će im Bog kad imaju Antu Pavelića, što će im sublimna istina vere kad imaju nekretnine“, postavlja za kraj pitanje ovaj naš sagovornik.

„Ni državom, ni školom se nisu zasitili, pa sad osvajaju ulice i stadione, koncerte i festivale, seks i rokenrol. Uzvišeni kao dronovi nad Tompsonom. Svuda ih je, osim u veri. Naposletku, šta je ‘ajmo, ajmo ustaše!’, ako ne sažeta pouka 30 godina duhovne obnove u Hrvata“, zaključuje Boris Buden.