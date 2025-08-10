Višegodišnji propusti u održavanju doveli su do ispuštanja radioaktivnog tricijuma u škotski zaliv Loh Long. Britansko Ministarstvo odbrane pokušalo je da sakrije ove informacije, ali su objavljene po nalogu škotskog poverenika za informacije

Radioaktivna voda iz baze u kojoj se nalaze britanske nuklearne bombe puštena je u more nakon što su oronule cevi više puta pukle, otkriva zvanična dokumentacija.

Radioaktivni materijal dospeo je u Loh Long, morski zaliv u blizini Glazgova na zapadu Škotske, jer Kraljevska mornarica nije adekvatno održavala mrežu od 1500 vodovodnih cevi u bazi, saznaje „Gardijan“.

Skladište naoružanja u Kulportu, na obali Loh Longa, jedno je od najčuvanijih i najtajnovitijih vojnih postrojenja u Velikoj Britaniji. U njemu se nalazi zaliha nuklearnih bojevih glava Kraljevske mornarice za flotu od četiri podmornice naoružane raketama „Trident“, koje su usidrene u blizini.

Dokumenti do kojih je došla Škotska agencija za zaštitu životne sredine (Sepa) ukazuju na to da je čak polovina komponenti u bazi premašila predviđeni životni vek u trenutku curenja.

Sepa je saopštila da je poplava u Kulportu nastala zbog „nedostataka u održavanju“, što je dovelo do ispuštanja „nepotrebnog radioaktivnog otpada“ u vidu niskog nivoa tricijuma, koji se koristi u nuklearnim bojevim glavama.

Šestogodišnja bitka za informacije

Detalji o curenjima otkriveni su u zbirci poverljivih izveštaja i mejlova do kojih je došao istraživački portal „The Ferret“, a koji su podeljeni sa „Gardijanom“. Ministarstvo odbrane i Sepa su pokušavali da ih zadrže u tajnosti, ali su objavljeni po nalogu škotskog poverenika za informacije Dejvida Hamiltona, nakon šestogodišnje borbe novinara za pristup dokumentima.

Britanska vlada je tvrdila da dokumenta moraju ostati tajna iz razloga nacionalne bezbednosti, ali je Hamilton u junu presudio da većina mora biti objavljena, navodeći da bi njihovo otkrivanje moglo da ugrozi „ugled“, a ne nacionalnu bezbednost. Objavljena su u avgustu, nakon dodatnog kašnjenja, pošto je Ministarstvo odbrane tražilo još vremena da ih pregleda zbog „dodatnih pitanja nacionalne bezbednosti“.

Kako je došlo do kontaminacije

Dokumenti Sepe pokazuju da je u Kulportu do pucanja cevi došlo 2010. godine, a zatim još dvaput 2019. U avgustu 2019. je jedno curenje ispustilo „značajnu količinu vode“ koja je poplavila prostor za obradu nuklearnog oružja.

Voda je tako kontaminirana niskim nivoom tricijuma i kroz otvoreni odvod dospela u zaliv Loh Long.

Iako iz Sepe naglašavaju da su nivoi radioaktivnosti veoma niski i da ne predstavljaju pretnju ljudskom zdravlju, otkrili su da su „nedostaci u održavanju i upravljanju“ doveli do nepotrebnog stvaranja radioaktivnog otpada. Nakon interne istrage i inspekcije Sepe, Ministarstvo odbrane je u martu 2020. obećalo 23 mere kako bi sprečilo nova pucanja i poplave. Priznalo je da je nedostatak pripremljenosti izazvao „zbrku“, „poremećaj kontrole pristupa“ i „nedostatak komunikacije o rizicima“.

Međutim, u 2021. godini cevi su pukle još dva puta, što je dovelo do nove inspekcije. Sepa je tada navela da je napredak u sprovođenju obećanih mera „bio spor i u mnogim slučajevima odložen“.

„Šokantno i skandalozno“

Dejvid Kalen, stručnjak za nuklearno oružje u londonskom tink tenku „Basic“, rekao je da su ponovljeni incidenti šokantni i da su pokušaji da se prikriju „skandalozni“.

„Ministarstvo odbrane vodi infrastrukturni program vredan skoro dve milijarde funti skoro 10 godina, a očigledno ni u 2022. godini nisu imali odgovarajući sistem upravljanja imovinom. Ovaj nemarni pristup je uobičajen u programu nuklearnog oružja i direktna je posledica nedostatka nadzora“, rekao je on.

Izvor: Gardijan

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.