Za upotrebu će biti potreban lekarski recept

Veće ministara Bosne i Hercegovine odlučilo je u ponedeljak (29. decembar) da će kanabis moći da se koristi kao farmaceutski preparat, na osnovu lekarskog recepta.

Tom odlukom je kanabis premešten iz tablice zabranjenih supstanci i biljaka u tablicu supstanci i biljaka pod strogom kontolom, čime BiH usklađuje domaće propise sa međunarodnim standardima.

Tvrdi se da premeštanje kanabisa u režim strogo kontrolisanih supstanci ne znači liberalizaciju, niti otvaranje tržišta.

Proizvodnja, promet i posedovanje kanabisa i dalje ostaju strogo regulisani, navodi Bosansko-hercegovačka radio televizija.

Izvor: FoNet

