Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom
Do daljnjeg, zbog štrajka železničara, stoje vozovi Crne Gore što se odražava i na saobraćaj u Srbiji
Sedam sati je trajalo bdenje na kome je kardinal Mateo Zupi pročitao 12. 227 imena dece stradale u ratu Izraela i Hamasa
Kardinal Mateo Zupi, predsednik Italijanske biskupske konferencije, uoči praznika Velike Gospe, predvodio je molitveno bdenje na kojem su pročitana imena sve dece poginule u sukobu Izraela i Hamasa od početka rata pre dve godine.
Pročitano je 12 227 imena dece. Popis imena je imao 469 stranica. Bdenje je održano na istorijskom mestu stradanja žrtava nacizma, u Monte Sole di Marzabotu blizu Bolonje. Bdenje je trajalo sedam sati.
Pročitana su imena 16 izraelske dece ubijene u napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, i 12.211 imena palestinske dece stradale u izraelskoj okupaciji Gaze od 25. jula 2025. godine.
„Izgovaramo njihova imena jedno po jedno“, rekao je Zupi na početku bdenja. „Oni od svih nas traže da se obavežemo da pronađemo i sledimo put mira, počevši od prekida vatre i nudeći uslove za to, od oslobađanja talaca do oslobađanja celog naroda koji se drži kao talac“.
Popis imena sastavljen je na temelju podataka izraelske vlade za izraelske žrtve i podataka Ministarstva zdravstva Gaze za palestinske žrtve.
Kardinal Zupi, kojeg je papa Franja imenovao mirovnim izaslanikom za Ukrajinu, poznat je po svom posredovanju u razmeni talaca između Rusije i Ukrajine. Tokom konklave na kojoj je izabran papa Lav XIV, Zupi je bio smatran jednim od izglednih kandidata za papinstvo.
Doručak, ručak, večera, užine, a tamo svega što ti padne napamet. Prejedanje i bacanje hrane. Sada se u Turskoj ozbiljno razmišlja o ograničenju švedskih stolova u hotelima i restoranima
UN je zvanično 22. avgusta proglasio glad u gradu Gazi i naveo da je to prvi put da glad pogodi Bliski istok
Predsednik Rusije Vladimir Putin traži da se Ukrajina odrekne istočnog Donbasa, članstva u NATO-u i prisustva zapadnih trupa na svojoj teritoriji, a u slučaju da Kijev ne pristane na te uslove, rat će biti nastavljen
Nakon što je američka vlada sankcionisala četvoro sudija MKS-a zbog istraga protiv američke i izraelske vojske, sud je poručio da će nastaviti rad u interesu žrtava međunarodnih zločina.
