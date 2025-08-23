Sedam sati je trajalo bdenje na kome je kardinal Mateo Zupi pročitao 12. 227 imena dece stradale u ratu Izraela i Hamasa

Kardinal Mateo Zupi, predsednik Italijanske biskupske konferencije, uoči praznika Velike Gospe, predvodio je molitveno bdenje na kojem su pročitana imena sve dece poginule u sukobu Izraela i Hamasa od početka rata pre dve godine.

Pročitano je 12 227 imena dece. Popis imena je imao 469 stranica. Bdenje je održano na istorijskom mestu stradanja žrtava nacizma, u Monte Sole di Marzabotu blizu Bolonje. Bdenje je trajalo sedam sati.

Pročitana su imena 16 izraelske dece ubijene u napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, i 12.211 imena palestinske dece stradale u izraelskoj okupaciji Gaze od 25. jula 2025. godine.

„Izgovaramo njihova imena jedno po jedno“, rekao je Zupi na početku bdenja. „Oni od svih nas traže da se obavežemo da pronađemo i sledimo put mira, počevši od prekida vatre i nudeći uslove za to, od oslobađanja talaca do oslobađanja celog naroda koji se drži kao talac“.

Popis imena sastavljen je na temelju podataka izraelske vlade za izraelske žrtve i podataka Ministarstva zdravstva Gaze za palestinske žrtve.

Kardinal Zupi, kojeg je papa Franja imenovao mirovnim izaslanikom za Ukrajinu, poznat je po svom posredovanju u razmeni talaca između Rusije i Ukrajine. Tokom konklave na kojoj je izabran papa Lav XIV, Zupi je bio smatran jednim od izglednih kandidata za papinstvo.

Izvor: Index.hr